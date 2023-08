Sécurisez Facebook : Comment changer votre mot de passe ?

Changer votre mot de passe Facebook est un geste de sécurité essentiel auquel vous ne devriez pas échapper. Ce guide vous explique comment le modifier efficacement, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Facebook est une plateforme de médias sociaux bien connue qui joue un rôle important dans la communication numérique. Comme tout autre compte en ligne, la sécurité de votre compte est cruciale. L’un des moyens les plus efficaces de sécuriser votre compte est de modifier régulièrement votre mot de passe. Voici un guide étape par étape pour changer votre mot de passe Facebook.

NordPass, le meilleur pour gérer vos mots de passe Avec NordPass, le gestionnaire de mots de passe, vous pouvez changer régulièrement vos identifiants pour Facebook, sans risquer de les perdre ou de les oublier. En effet, NordPass les garde dans un endroit sûr. Essayer gratuitement NordPass

Le fait de changer régulièrement les mots de passe est crucial pour protéger votre compte Facebook ou autre. Par ailleurs, le choix d’un mot de passe sécurisé contribue grandement aussi à sa sécurité. Voici quelques conseils pour créer un mot de passe fort :

Utilisez un gestionnaire de mots de passe qui est un outil pratique et facile d’usage.

qui est un outil pratique et facile d’usage. Utilisez un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles .

. Évitez les informations faciles à deviner , comme votre nom, votre date de naissance, ou des séquences communes comme « 1234 ».

, comme votre nom, votre date de naissance, ou des séquences communes comme « 1234 ». Essayez de faire en sorte que votre mot de passe ait au moins 12 caractères .

. N’utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs comptes ;

pour plusieurs comptes ; Activez l’authentification à deux facteurs pour se protéger contre les tentatives de phishing et les logiciels malveillants.

Les étapes à suivre pour changer votre mot de passe Facebook

Vous souhaitez accroître la sécurité de votre compte Facebook et vous souhaitez changer votre mot de passe ? Si vous réinitialisez vos identifiants pour la première fois, voici les étapes à suivre :

Étape 1 : Ouvrez Facebook

La première étape est de se connecter à votre compte. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Ensuite, il suffit d’ouvrir Facebook dans votre navigateur web ou l’application mobile.

Étape 2 : Accédez à votre page de profil

Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit pour accéder à votre page de profil.

Étape 3 : Accédez aux paramètres de votre compte

Pour avoir accès aux paramètres de votre compte, il faut :

Appuyer sur le bouton du menu (trois lignes horizontales dans le coin inférieur droit pour les utilisateurs mobiles et en haut à droite pour les utilisateurs d’ordinateur) ;

(trois lignes horizontales dans le coin inférieur droit pour les utilisateurs mobiles et en haut à droite pour les utilisateurs d’ordinateur) ; Cliquer sur « Paramètres et confidentialité » ;

» ; Sélectionner « Paramètres ».

Étape 4 : Naviguez jusqu’à la section sécurité

Dans le menu de gauche, cliquez sur « Sécurité et connexion ». Vous y verrez différentes options relatives à la sécurité de votre compte.

Étape 5 : Modifier votre mot de passe

Dans la section « Connexion », cliquez sur « Modifier » à côté de « Changer de mot de passe ». Vous serez ensuite invité à entrer votre mot de passe actuel ainsi que votre nouveau mot de passe. Assurez-vous que votre nouveau mot de passe est unique et sécurisé.

Étape 6 : Enregistrez les modifications

Après avoir entré votre nouveau mot de passe, cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Vous avez maintenant changé avec succès votre mot de passe Facebook.

Changer votre mot de passe Facebook : pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe ?

L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe présente plusieurs avantages. Il crée et stocke des mots de passe forts et uniques pour chaque site que vous utilisez. Cela permet ainsi d’améliorer votre sécurité. Plus besoin de se souvenir de tous vos mots de passe, votre gestionnaire s’en occupe pour vous.

NordPass est une excellente option, et c’est le meilleur gestionnaire de mots de passe sur le marché. Il est créé par NordVPN, une société de sécurité en ligne réputée dans le domaine. Il utilise le cryptage XChaCha20 pour une sécurité optimale.

De plus, l’un des plus grands avantages de cet outil est la possibilité de profiter de ces fonctionnalités avant même d’engager.

Par ailleurs, il offre une interface facile à utiliser. Avec NordPass, vous pouvez accéder à vos mots de passe en toute sécurité sur tous vos appareils, ce qui signifie que vous n’avez plus à vous soucier de les oublier ou de les perdre.