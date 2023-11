Comment brancher un casque sur un Asus gaming ?

L’utilisation d’un casque gamer offre une immersion totale dans ces univers virtuels. Chers passionnés de jeux vidéo, nous allons vous expliquer comment brancher un casque sur un ordinateur Asus gaming. Rassurez-vous, ce guide couvre tous les différents types de sorties audio et de connecteurs.

Identifier les connecteurs du casque et de l’ordinateur

La prise jack 3.5 mm est le type de connecteur le plus répandu pour les casques. On la retrouve sur la majorité des écouteurs, casques audio et microphones. Elle se branche directement dans la sortie audio de votre ordinateur Asus gaming. En général, les PC disposent de deux emplacements dédiés à cet effet. Un emplacement vert est pour le son et un en rose accueille le microphone.

Connecteur USB : les meilleurs casques gamers utilisent désormais cette connectique. En tout cas, il assure un rendu sonore optimal et élimine les interférences possibles. Puis, il vous suffit de le brancher sur un port USB de votre ordinateur Asus gaming. Cependant, il se peut que les pilotes de votre casque ne soient pas automatiquement reconnus. Cette situation nécessite l’installation de logiciels spécifiques.

Branchement du casque sur l’ordinateur Asus gaming

Pour une prise jack 3.5 mm

Repérez la sortie audio verte sur votre ordinateur Asus gaming (généralement située à l’avant ou à l’arrière du PC).

Insérez la fiche jack 3.5mm du casque dans cette sortie audio jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

Si votre casque dispose d’un microphone avec une prise jack 3.5 mm séparée, répétez ces étapes. N’oubliez pas qu’il doit se connecter à l’emplacement rose dédié au micro.

Pour un connecteur USB

Identifiez un port USB libre sur votre ordinateur Asus gaming. Les ports USB se trouvent à l’avant, à l’arrière ou sur les côtés.

Branchez simplement le connecteur USB du casque dans ce port.

Si nécessaire, installez les pilotes ou le logiciel spécifique pour que votre ordinateur Asus reconnaisse correctement votre casque gamer.

Vous pouvez aussi consulter notre guide d’installation d’un casque gaming.

Comment brancher un casque sur un Asus gaming via le Bluetooth.

Vérification du bon fonctionnement

Après avoir branché votre casque sur l’ordinateur Asus gaming, il est crucial de vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, pour les prises jack 3.5 mm et connecteurs USB, d’abord, ouvrez le panneau de contrôle audio de votre système d’exploitation (Windows ou macOS). Cliquez sur l’icône représentant un haut-parleur dans la barre des tâches. Ensuite, vérifiez que le périphérique correspondant à votre casque est sélectionné comme périphérique de sortie audio.

Effectuez un test en lançant une musique ou une vidéo sur votre ordinateur afin de vérifier la qualité du son et le bon fonctionnement du casque. Si votre casque dispose d’un microphone, vérifiez également que celui-ci est sélectionné comme périphérique d’enregistrement. Réalisez un enregistrement vocal pour confirmer que tout fonctionne correctement.