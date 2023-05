Cléopâtre était-elle noire ? Voici ce que dit la science

Le débat persiste sur l’héritage de Cléopâtre, la célèbre reine de l’Égypte antique. Était-elle noire ou grecque ?

Cléopâtre était-elle noire ?

Source : Netflix

Née en 69 av. J.-C., Cléopâtre a régné sur l’Égypte durant 21 ans. Certains affirment qu’elle était exclusivement d’origine grecque macédonienne, tandis que d’autres soutiennent qu’elle était en partie égyptienne, ce qui la lierait également à une ascendance africaine. La nouvelle série documentaire de Netflix, intitulée Queen Cleopatra, deuxième saison de la série d’anthologie African Queens produite par Jada Pinkett Smith, apporte une possible réponse à ce débat.

La réalité difficile est que nous ne connaissons pas vraiment son héritage. C’est ce que soutient Shelley P. Haley, professeure de lettres classiques au Hamilton College, qui indique que la lignée de Cléopâtre présente des lacunes. Son père, Ptolémée XII Aulète, descendait de Ptolémée Ier Sôter, un général grec macédonien qui avait combattu aux côtés d’Alexandre le Grand. Cependant, personne n’a confirmé l’identité de la mère de Cléopâtre.

Cléopâtre : noire ou grecque : les problèmes sur l’identification de son héritage

Source : Netflix

« Nous ne connaissons pas son héritage racial exact. Nous ne savons pas qui était la mère de Cléopâtre. De nombreuses recherches ont été menées pour prouver que sa mère était égyptienne, mais nous ne pouvons pas en être certains », affirme la Professeure Haley dans Queen Cleopatra. Le Dr Sally-Ann Ashton, auteur de Cleopatra and Egypt, déclare également dans la série documentaire que l’identité de la grand-mère de Cléopâtre est inconnue.

Les experts ne sont pas d’accord sur l’héritage de Cléopâtre. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a déjà répondu à la série documentaire Queen Cleopatra de Netflix en affirmant que Cléopâtre était d’origine macédonienne. Selon le Dr Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, la reine Cléopâtre avait la peau claire et des traits helléniques (grecs), comme en témoignent les œuvres et les statues qui la représentent.

Le désaccord des experts sur une Cléopâtre noire dans la série de Netflix



Cependant, le Dr Waziri critique Queen Cleopatra de Netflix, estimant que son apparence falsifie l’histoire égyptienne et constitue une grave erreur historique. Néanmoins, Netflix n’affirme jamais détenir la vérité sur l’origine ethnique de Cléopâtre. Les producteurs de la série considèrent le choix de l’actrice Adele James comme un « choix créatif », reconnaissant ainsi le débat historique autour de la reine.

Sélectionner une actrice d’origine mixte pour incarner Cléopâtre renvoie à la discussion multiséculaire sur la race de la souveraine. À l’époque de Cléopâtre, l’Égypte était une société multiculturelle et multiraciale. Sa race n’est pas documentée et les identités de sa mère et de ses grands-parents paternels restent inconnues. Netflix mentionne que certains pensent qu’elle était égyptienne indigène, tandis que d’autres la considèrent grecque, sur son site Tudum.

