Clair Obscur: Expedition 33 sur la Nintendo Switch 2 ? Le GOTY 2025

Et si le jeu de l’année 2025 débarquait sur la Nintendo Switch 2 ? C’est le pari audacieux que semble faire « Clair Obscur: Expedition 33 », un RPG au charme rétro et à l’ambiance envoûtante qui fait déjà grand bruit.

Alors que les rumeurs sur la console succédant à la Switch vont bon train, ce titre pourrait être la perle rare qui justifierait à lui seul l’upgrade. Entre combats tactiques, exploration mystérieuse et direction artistique sublime, il a tous les atouts pour conquérir les cœurs et les trophées. La course au GOTY vient peut-être de trouver son favori surprise.

Le GOTY 2025 va-t-il atterrir sur la Nintendo Switch 2 ?

C’est une rumeur qui fait saliver tous les joueurs. Clair Obscur: Expedition 33, sacré jeu de l’année 2025 et le titre le plus récompensé de l’histoire, pourrait bien débarquer sur la Nintendo Switch 2. L’informateur NateTheHate a révélé dans son dernier podcast que les développeurs de Sandfall Interactive travaillent activement sur le portage de leur RPG au tour par tour. Une nouvelle qui tombe à pic pour la console hybride de Nintendo.

Quels autres jeux accompagnent cette annonce ?

Le catalogue potentiel de la Switch 2 s’annonce prestigieux. Toujours selon NateTheHate, le studio Atlus serait en train d’adapter Metaphor: ReFantazio. C’est un JRPG très bien noté mais au lancement discret, qui pourrait ainsi trouver un second souffle. Le plus surprenant ? Final Fantasy XVI de Square Enix serait aussi dans les cartons pour un portage, même si sa sortie pourrait ne pas intervenir avant 2027. L’année 2026 s’annoncerait donc comme celle du grand retour des tierces parties sur une console Nintendo.

Pourquoi ce portage est-il une évidence ?

La conversion de Clair Obscur: Expedition 33 vers la Switch 2 semble parfaitement logique. Le jeu est déjà optimisé pour la Xbox Series S. C’est une machine aux capacités comparables, et fonctionne parfaitement sur le Steam Deck. Sur Series S, il tournait à 30 images par seconde, un cadre de performance réaliste pour la future portable de Nintendo. De plus, ayant déjà bénéficié de la technologie DLSS sur PC, la version Switch 2 pourrait même offrir une meilleure clarté d’image en mode docké que son homologue Microsoft. Pour Sandfall Interactive, c’est aussi une opportunité intelligente de prolonger la vie de leur premier succès monumental. Tout cela durant le temps de développer leur prochain projet.

2026 sera-t-elle l’année des tierces parties sur Switch 2 ?

Le message de NateTheHate est clair : après une année 2025 plutôt calme en soutien tiers, 2026 sera focalisée sur les portages pour la Switch 2. « Nous allons voir beaucoup plus de portages arriver sur la Switch 2 en 2026, provenant de diverses franchises », a-t-il déclaré, tout en précisant que Nintendo aura bien sûr aussi ses propres jeux phares. Cette stratégie permettrait à la console de combler rapidement son catalogue avec des titres d’exception déjà plébiscités, offrant aux joueurs une librairie de qualité dès les premières années.

Pour l’instant, aucun de ces portages n’a été officialisé par les éditeurs concernés. Mais si les rumeons se confirment, les joueurs Nintendo pourraient bientôt explorer l’univers poétique et tragique d’Expedition 33 depuis leur canapé ou dans les transports, une perspective aussi excitante que logique.

