Citroën augmente considérablement la puissance de ses voitures électriques ë-C4

Désormais, les modèles ë-C4 électriques de Citroën sont équipés d’un moteur de 115 kW et d’une batterie de 54 kWh. Cette combinaison confère à la voiture compacte une autonomie sans précédent.

La génération actuelle de la Citroën ë-C4 est un peu jeune pour un lifting complet. Cependant, la marque ne cesse de la peaufiner. À l’instar des autres modèles de voitures électriques du groupe Stellantis, les C4 et C4 X bénéficient désormais d’un nouveau moteur électrique. Cette évolution technique leur permet d’atteindre une autonomie comprise entre 415 et 421 km.

Citroën donne un coup de fouet à ses ë-C4 électriques

La Citroën ë-C4 bénéficie d’un moteur développant 100 kW associé à une batterie de 50 kWh permettant une autonomie de 352 km. Quant à la C4 X, légèrement plus longue avec un large coffre, elle couvre 357 km d’autonomie. Aujourd’hui, une nouvelle version voit le jour.

La formule se compose de deux éléments : la batterie et le moteur.

En effet, la firme aux chevrons s’oriente vers une version hybride de 156 chevaux offrant un couple de 260 Nm. D’ailleurs, ce moteur électrique a été conçu pour répondre aux besoins des consommateurs. Il est au cœur de la stratégie d’électrification de Citroën, qui vise à faciliter le passage vers les véhicules électriques.

Quant à la batterie, sa capacité augmente de 50 à 54 kWh. Citroën souligne par ailleurs que la composition chimique a évolué. Les composants de cette nouvelle batterie se composent de 80% de nickel, contre 10% de cobalt et 10% de manganèse. Or, la version précédente contient 60% de nickel, 20% de cobalt et 20% de manganèse.

Il en résulte une plus grande autonomie, qui passe de 360 à 420 kilomètres, mais aussi une meilleure efficacité. Ainsi, la vitesse de la voiture atteint désormais 12 kWh/100 km. Les temps de charge resteront inchangés. Même sur les modèles dotés de la plus grande batterie, celle-ci devrait pouvoir être rechargée de 20 à 80 % en 30 minutes avec une puissance de 100 kW.

Disponible exclusivement dans la version Shine

Dans un premier temps, le nouveau moteur ne sera disponible que pour la variante Shine. Toutefois, il faut noter que même si le moteur électrique de 115 kW est une nouveauté dans la série ë-C4, il s’agit d’une combinaison familière au sein du groupe Stellantis. Il équipe également la Peugeot e-208 et la DS 3 E- Tense. La Jeep Avenger et, à l’avenir, les Peugeot 308 et 308 SW 100% électriques seront également équipées de ce couple moteur électrique-batterie.

Stellantis souligne dans son communiqué de presse qu’elle est la seule « marque grand public » à proposer deux véhicules électriques dans le segment C. « Ils partagent la même philosophie d’un choix raisonné de la taille de la batterie et d’une capacité de charge rapide de 100 kW. Ils contribuent à maintenir la compétitivité des prix tout en offrant une grande polyvalence d’utilisation », écrit l’entreprise. À cet effet, le e-C4 coûte 44 600 euros sans oublier le bonus écologique de 3 000 euros destiné aux entreprises contre 5 000 euros réservé aux particuliers. Depuis le 2 mai 2023, les réservations sont ouvertes.