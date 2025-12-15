Cité des ombres sur Netflix : notre analyse de la fin qui expose une corruption profonde

La série Cité des Ombres sur Netflix referme son intrigue policière sur une révélation bien plus glaçante qu’un simple tueur en série. Derrière les meurtres spectaculaires se cache un système pourri, où les puissants manipulent, abusent et étouffent la vérité.

Notre analyse plonge dans cette fin explosive, qui transforme une chasse à l’homme en réquisitoire implacable contre une corruption profondément enracinée. Préparez-vous, l’éclairage est brutal.

« Cité des ombres » sur Netflix : quand Barcelone se transforme en terrain de chasse d’un tueur en série obsessionnel

Plongez dans les ruelles sombres et les bâtiments iconiques de Barcelone avec Cité des ombres (Ciudad de sombras), la nouvelle série policière espagnole de Netflix. Adaptée du roman Le Bourreau de Gaudí d’Aro Sáinz de la Maza, la série nous entraîne dans une enquête haletante où l’architecture moderniste d’Antoni Gaudí sert de toile de fond macabre à une série de meurtres spectaculaires.

Au centre de cette tempête, un flic à la dérive, Camilo « Milo » Malart, et sa partenaire temporaire, Rebeca Garrido, luttent contre la montre pour démasquer le tueur surnommé « l’Ombre de Gaudí » avant que la ville ne sombre dans la panique totale. Accrochez-vous, le suspense est magistralement mené.

Une traque sous le signe du génial architecte

L’intrigue s’ouvre sur un crime terrifiant. Eduardo Pinto, magnat de la construction, est retrouvé brûlé vif, attaché à la célèbre Casa Milà. Ce crime n’est que le premier d’une série ciblant des personnalités puissantes. Chaque meurtre étant mis en scène comme un spectacle public sur ou dans un bâtiment de Gaudí.

Face à cette menace qui défie la police catalane (les Mossos), le juge Susana Cabrera, amie proche de Milo, confie l’enquête à ce policier talentueux mais suspendu pour violence. Traumatisé par la mort récente de son neveu, Marc, Milo est associé à Rebeca Garrido. C’est une transfuge temporaire aussi perspicace que déterminée.

Le duo découvre rapidement la signature du tueur

C’est un « G » énigmatique. Leur intuition d’un second meurtre se confirme avec l’enlèvement de Félix Torrens, philanthrope véreux, retrouvé mort six jours plus tard. L’Ombre de Gaudí communique ses forfaits via un journaliste ambitieux, Mauricio Navarro. Il diffuse les vidéos des crimes, compliquant davantage la traque. L’enquête prend un tour plus sombre encore avec le meurtre d’une témoin âgée. Il s’agit de Georgina, et l’enlèvement du juge Cabrera elle-même, poussant Milo à ses limites.

La révélation glaçante : les visages de l’Ombre de Gaudí

Dans un final haletant, l’identité des tueurs est dévoilée : il s’agit du frère et de la sœur, Hector et Helena Guitart. Leur quête de vengeance trouve sa source dans un passé tragique. Enfants, ils ont tout perdu lors du « Plan Pinto ». C’était un projet de reconstruction. Il a conduit à la mort de leur père et à la perte de leur maison. Placés à l’orphelinat La Ferradura, géré par la fondation Torrens, ils ont subi des années d’abus sexuels de la part de Félix Torrens. Hector, rebelle, était régulièrement puni par des séjours d’isolement et de privation dans une cave.

Leur traumatisme commun les a transformés

Ce sont devenus des justiciers dévorés par la haine. Leur cible ? Un triumvirat du mal : Pinto (l’expropriateur), Torrens (le bourreau), et Susana Cabrera (la juge qui a involontairement scellé leur destin en validant des procédures). Leur fixation sur les œuvres de Gaudí n’est pas un hommage esthétique. C’est une ironie cruelle. Torrens avait inculqué sa passion obsessionnelle pour l’architecte à un Hector contraint, le forçant à dessiner ses bâtiments. Ils retournent cette obsession contre leurs bourreaux.

Le plan final : une apothéose de terreur avortée

Leur vengeance culmine avec un plan diabolique. C’est celui de faire exploser une bombe lors de la consécration de la Sagrada Família en présence du Pape, visant l’élite corrompue de la ville. Mais Milo et Rebeca, en reconstituant le puzzle du passé, comprennent à temps leur projet. La traque se termine en deux temps. Hector, acculé, choisit une mort symbolique en s’immolant par le feu, à l’image de ses victimes. Milo confronte Helena, qu’il a retrouvée sur le toit du Palau Güell. Dévastée par la mort de son frère et rongée par le remords d’avoir entraîné Hector dans cette spirale. Elle se jette alors dans le vide sous les yeux impuissants du policier.

Les répercussions : survivants, héros et nouvelles menaces

L’épilogue apporte des résolutions contrastées. Milo et Rebeca retrouvent Susana Cabrera, dernière victime des Guitart, vivante mais à bout de souffle. Ils l’avaient enfermée dans le mausolée familial.C’est un écho sinistre aux punitions subies par Hector. Sa survie représente une victoire personnelle cruciale pour Milo, lui redonnant foi en sa capacité à sauver des vies après le drame de son neveu.

Côté carrière, les destins divergent. Rebeca, dont le partenariat avec Milo s’est révélé aussi fructueux qu’intense, décide de quitter les Mossos pour retrouver son poste d’origine et renouer avec sa mère.

Milo revient dans la police avec les honneurs

Grâce à son flair et à sa ténacité, qui ont finalement triomphé des procédures étouffantes, Milo réintègre les rangs en héros. Cette résurrection professionnelle pourrait aussi amorcer une réconciliation avec sa femme, Irene. Le scandale ébranle le système lui-même. Bastos, le supérieur corrompu, et Bruno Bachs, l’ancien partenaire de Milo qui fuyait des informations au journaliste Navarro, sont démasqués. Puis, les autorités les excluent de la police, laissant entrevoir un nettoyage nécessaire des rangs.

Une ombre personnelle qui persiste

Mais la lumière de la réussite professionnelle ne perce pas toutes les ombres. La série se conclut sur une note personnelle poignante et inquiétante. Les médecins hospitalisent d’urgence Hugo, le frère de Milo, alcoolique et en proie à des psychoses liées au traumatisme de l’internement de leur père schizophrène.

Milo, dans la salle d’attente aux côtés de Rebeca, envisage avec douleur la possibilité de devoir faire institutionnaliser son frère, un acte qui reproduirait le cauchemar de leur enfance et briserait définitivement Hugo. Cette décision déchirante reste en suspens, laissant planer le doute sur la capacité de Milo à sauver sa propre famille après avoir sauvé la ville.

La Cité des ombres, bien plus qu’un simple polar

C’est une plongée vertigineuse dans les méandres de la vengeance, des traumatismes de l’enfance et de la corruption systémique, le tout porté par des performances saisissantes et une mise en scène qui utilise Barcelone comme un personnage à part entière. La série prouve que les plus grandes ombres sont souvent celles que projettent les secrets les mieux gardés.

