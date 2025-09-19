Critique : ‘Task’ est-elle la nouvelle référence des séries policières sur HBO Max ? 

Attention, amateurs de cold cases et de twists improbables : une nouvelle série dénommée « Task » débarque sur HBO Max et secoue le genre ! Elle promet enquêtes haletantes et duo d’enquêteurs aussi dysfonctionnel qu’attachant.

Mais entre le suspense masterclass et les personnages ultra-charismatiques, parvient-elle à voler la couronne des incontournables ? Spoiler alerte : la réponse risque de vous faire annuler votre soirée. Préparez le pop-corn, le verdict arrive !

« Task » sur HBO : Le nouveau chef-d’œuvre crime qui rivalise avec « True Detective »

HBO frappe à nouveau fort avec « Task », une mini-série policière en sept épisodes qui pourrait bien devenir la nouvelle référence du genre. Créée par Brad Ingelsby, le maître derrière « Mare of Easttown », cette fresque est sombre.

Elle est envoûtante et plonge le spectateur dans les quartiers lugubres de Philadelphie aux côtés de l’agent du FBI Tom Brandis, incarné par un Mark Ruffalo aussi intense que vulnérable. Dès le premier épisode, la critique est unanime : 88% sur Rotten Tomatoes et des comparaisons flatteuses avec « True Detective » ou « Ozark ».

Une intrigue haletante et des personnages brisés

L’histoire suit une task force chargée de démanteler une série de braquages, mais « Task » est bien plus qu’une simple chasse aux criminels. Comme dans « True Detective », le vrai suspense réside dans les failles de ses personnages.

Tom Brandis lutte contre un drame personnel. Tandis que Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey) tente désespérément de sauver sa famille. La série excelle à mêler action et introspection, sans jamais glorifier ses héros.

Un hommage appuyé à « True Detective »

Les références à la saison 1 culte de « True Detective » sont nombreuses. On a des dialogues philosophiques, une ambiance poisseuse, et une exploration brute de la condition humaine.

« Task » ose, comme Rust Cohle, questionner le sens de l’existence à travers l’enquête. Mais elle apporte sa propre identité, avec un rythme effréné et des scènes d’action dignes des plus grandes productions.

Une distribution impeccable

Aux côtés de Mark Ruffalo, on retrouve des talents comme Tom Pelphrey (« Ozark »), Emilia Jones (« CODA ») ou Fabien Frankel (« House of the Dragon »). Chaque performance est ciselée, renforçant la crédibilité d’un récit déjà ultra-réaliste. La photographie, grise et immersive, achève de plonger le spectateur dans l’atmosphère tendue de la banlieue de Philly.

À ne manquer sous aucun prétexte

Déjà comparée à « The Last of Us » pour sa tension narrative et à « The Bear » pour son écriture serrée, « Task » confirme que la plateforme HBO reste le leader des séries limitées.

Les épisodes sont disponibles sur HBO Max, avec un nouveau chapitre chaque dimanche. Si vous cherchez votre prochaine obsession télévisuelle, c’est ici que ça se passe. Préparez-vous à être scotché… et à réfléchir.

