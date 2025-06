Cillian Murphy apparaîtra-t-il dans le film « 28 ans plus tard » ?

Aux dernières nouvelles, Cillian Murphy sera bien présent dans le film 28 Ans Plus Tard… mais pas tout de suite !

Le réalisateur Danny Boyle a enfin levé le voile sur le retour tant attendu de l’acteur oscarisé. Selon lui, Cillian Murphy n’apparaîtra pas immédiatement dans le premier film 28 Ans Plus Tard. Mais que signifie cette déclaration pour Jim, le survivant emblématique ?

Une apparition tardive, mais stratégique pour la production

Après des mois de spéculations, Danny Boyle a enfin confirmé ce que les fans espéraient. L’acteur irlandais reprend bien son rôle de Jim. Mais on ne verra pas Cillian Murphy dans le premier film de la nouvelle trilogie, 28 Ans Plus Tard. Il ne sera pas non plus au cœur de l’intrigue. Sa présence est réservée à une scène finale du second opus qui s’intitule The Bone Temple. Ce dernier sort au mois de janvier 2026.

Boyle a affirmé que c’était une stratégie volontaire pour créer un lien fort entre les films. Chaque opus aura sa propre histoire, mais il prévoit une « passerelle » narrative afin de maintenir une continuité. L’apparition de Cillian Murphy à la fin du deuxième film servirait donc de catalyseur émotionnel et commercial pour un troisième volet encore incertain.

Car rien n’est encore confirmé pour ce dernier opus. Ils n’ont pas encore validé le budget, et tout dépendra du succès en salles de 28 Ans Plus Tard. Boyle ne cache pas qu’il compte sur la notoriété de Murphy pour donner l’impulsion finale à cette trilogie ambitieuse.

Le retour de Cillian Murphy dans le film pourrait tout changer

La star du blockbuster Oppenheimer aura donc un rôle bref dans The Bone Temple. Malgré cela, la simple promesse de le voir à l’écran a déjà eu un impact majeur. Boyle admet avoir utilisé cet argument pour obtenir une grande liberté technique sur le tournage. « Tu promets Murphy, et toutes les contraintes s’effacent », confie-t-il avec humour.

Cillian Murphy, également producteur exécutif du premier film, soutient pleinement le projet. Et il serait partant pour revenir en force dans le troisième volet, si celui-ci voit le jour. En clair, sa présence est un pari sur l’avenir de la production.

28 ans plus tard sera une trilogie. Excellente nouvelle, le deuxième film réalisé par Nia DaCosta est déjà tourné il est actuellement en post-production avec le grand retour de Cillian Murphy. Le troisième et dernier film sera centré sur son personnage et réalisé par Danny Boyle! pic.twitter.com/8hBJNspWSK — Carthoris Scissorhands (@Carthoris_) June 5, 2025

Le premier film sera en outre porté par Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. On prévoit sa sortie pour le 18 juin 2025 en France. Et les derniers instants du deuxième film, sept mois plus tard, pourraient marquer le grand retour de Cillian Murphy. Et oui, juste à temps pour relancer la fièvre des infectés !

