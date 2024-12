Oui ! C’est bien lui dans la bande-annonce, un Cillian Murphy à l’allure sauvage

La première bande-annonce de « 28 Ans Plus Tard » a enfin été dévoilée et elle fait sensation. Danny Boyle et Alex Garland, les créateurs du culte « 28 Jours Plus Tard », reviennent avec une suite qui s’annonce glaçante.

Dès le début, la bande-annonce plonge dans une ambiance terrifiante, notamment avec l’utilisation sinistre des Teletubbies. Une ligne annonce la temporalité : « les jours sont devenus des semaines, puis des années ». Elle précise que 10 228 jours se sont écoulés depuis l’apparition du virus de la rage.

Ce cadre temporel établit un monde post-apocalyptique où la civilisation a régressé. Les images montrent des personnages joués par Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes tentant de survivre. Le groupe, isolé pendant des décennies, a adopté des tactiques primitives, comme l’agriculture et la chasse. Aaron Taylor-Johnson, armé d’un arc, rappelle Katniss Everdeen dans ses meilleurs moments de Hunger Games.

Un poème inquiétant et des zombies terrifiants

La bande-annonce intègre un élément poétique surprenant : une lecture de Boots (1903) de Rudyard Kipling. Ce poème, unique dialogue de la seconde moitié du clip, accompagne des images d’une horde de zombies terrifiants. Ces créatures, encore plus menaçantes qu’auparavant, semblent invincibles face aux moyens rudimentaires des survivants.

Cette atmosphère de tension atteint son apogée à 1:48, où une silhouette choquante fait son apparition. Serait-ce Cillian Murphy, dans une version zombifiée ? L’acteur, qui jouait le personnage principal dans le film original, devrait revenir de manière « surprenante », selon Sony. Ce court plan suscite une question brûlante : Murphy pourrait-il incarner une incarnation monstrueuse de son rôle précédent ?

Une attente insoutenable jusqu’à 2025

Le mystère autour de la présence de Cillian Murphy alimente les spéculations des fans. L’acteur oscarisé, récemment applaudi pour sa performance dans Oppenheimer, ferait un retour spectaculaire si cette théorie se confirmait. Mais la réponse devra attendre la sortie du film, prévue pour le 20 juin 2025.

Ce film, qui promet d’explorer des thèmes comme la survie, la déshumanisation et la résilience, est l’un des plus attendus de ces prochaines années. Avec une distribution impressionnante et une réalisation visuellement saisissante, « 28 Ans Plus Tard » pourrait marquer une nouvelle ère dans le cinéma post-apocalyptique. En attendant, les fans peuvent se demander : Cillian Murphy, héros ou monstre ?

