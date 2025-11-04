Cherry dévoile son pack sans fil nouvelle génération

CHERRY STREAM DESKTOP ULTIMATE réinvente le poste de travail moderne avec un ensemble clavier-souris. Ce combo clavier / souris allie précision, confort et personnalisation.

Avec le CHERRY STREAM DESKTOP ULTIMATE, le constructeur allemand bouscule une fois encore les codes de l’ergonomie. Ce duo sans fil conjugue puissance et confort pour répondre aux besoins des créateurs, développeurs et experts du numérique. Derrière son design sobre se cache une attention minutieuse aux détails, du rétroéclairage ajustable à la molette ProScroll électromagnétique.

Une souris pensée pour la maîtrise totale

Au cœur de ce nouveau duo, la CHERRY STREAM MOUSE ULTIMATE introduit la technologie ProScroll, une molette électromagnétique ajustable avec 4 profils : basique, fluide, contrôle et précision. Chaque mode modifie la résistance et le retour tactile pour offrir une expérience adaptée à chaque tâche. Cela va du développement de logiciels à la retouche graphique.

« La série CHERRY STREAM ULTIMATE est conçue pour faciliter la précision », explique Joakim Jansson, responsable produits chez Cherry. Grâce à ProScroll, la sensibilité se règle au micron. C’est un atout pour les longues sessions de codage comme pour la navigation rapide entre applications. Les utilisateurs peuvent personnaliser la molette via le logiciel CHERRY UTILITY. Cela permet d’ajuster 7 paramètres et d’enregistrer leurs profils favoris parmi près de 288 millions de combinaisons possibles.

Côté ergonomie, la souris mise sur un repose-pouce texturé et une prise en main confortable. Les 7 boutons programmables assurent un contrôle précis sans bruit parasite, parfait pour les open spaces. Sa connectivité triple (Bluetooth 5.2, 2,4 GHz, USB-C) permet de jongler entre jusqu’à 4 appareils.

Un clavier conçu pour la frappe durable

Le CHERRY STREAM KEYBOARD ULTIMATE accompagne la souris avec une conception aussi élégante que robuste. Son mécanisme à ciseaux CHERRY SX garantit une frappe silencieuse et réactive, tandis que le rétroéclairage blanc à cinq niveaux assure une lisibilité parfaite, même dans la pénombre.

Les ingénieurs de Cherry ont ajouté trois angles d’inclinaison (0°, 4°, 8°) et une plaque métallique interne qui confère une rigidité exemplaire. 8 touches de raccourci accélèrent les tâches bureautiques, et un bouton Co-Pilot donne un accès instantané à l’assistance IA. C’est le symbole de l’évolution des outils professionnels. Avec une autonomie annoncée de 5 mois, ce clavier promet une liberté totale.

Design premium et productivité augmentée

Cherry soigne autant la technique que l’esthétique. L’ensemble arbore des accents marbre noir et bronze, un design épuré pensé pour les bureaux modernes. La combinaison d’un clavier durable et d’une souris hautement configurable traduit la philosophie de la marque : offrir confort, contrôle et longévité.

Proposé à 199,99 €, le pack CHERRY STREAM DESKTOP ULTIMATE s’adresse à ceux qui passent leurs journées à coder, créer ou concevoir. Pour ceux qui souhaitent composer leur propre duo, la souris ULTIMATE est déjà disponible à 99,99 €, tandis que le clavier ULTIMATE (AZERTY) arrivera prochainement à 119,99 €. Une nouvelle référence pour les espaces de travail où chaque geste compte.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

