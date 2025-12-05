Adieu à un méchant iconique : Cary-Hiroyuki Tagawa, l’incarnation de Shang Tsung, nous a quittés

La légende, au sens le plus flamboyant du terme, s’en est allée. Cary-Hiroyuki Tagawa, celui qui incarnait à la perfection Shang Tsung dans le premier film Mortal Kombat avec un charisme emblématique, est mort le 4 décembre 2025 à Tokyo au Japon.

Le Sorcier a rejoint l’outremonde : adieu à Cary-Hiroyuki Tagawa

Le monde du cinéma et du jeu vidéo a perdu l’un de ses visages les plus charismatiques. Cary-Hiroyuki Tagawa, l’acteur au sourire aussi redoutable que mémorable, s’est éteint le 4 décembre 2025 à Santa Barbara, à l’âge de 75 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral, entouré des siens. La nouvelle, confirmée par sa famille, a provoqué une onde de choc bien au-delà d’Hollywood, tant l’homme avait marqué les esprits, aussi bien par ses rôles iconiques que par sa générosité légendaire.

De l’ombre de Bertolucci à la lumière de Shang Tsung

Sa carrière cinématographique a décollé sous le regard expert de Bernardo Bertolucci, qui lui offre son premier rôle notable dans l’époustouflant Le Dernier Empereur (1987). Ce film oscarisé fut la porte d’entrée vers un destin singulier : celui de l’élégant méchant, maître dans l’art de la menace subtile.

Après des apparitions dans Big Trouble in Little China et en tant que vilain dans Permis de tuer de James Bond, Tagawa a enchaîné les rôles marquants, de Rising Sun à Pearl Harbor, en passant par La Planète des Singes et 47 Samouraïs, construisant une filmographie riche de plus de 150 projets.

« Your soul is mine » : l’incarnation définitive d’un sorcier

Si sa filmographie est vaste, un rôle transcende tous les autres : Shang Tsung. Dans l’adaptation de Mortal Kombat en 1995, Tagawa a insufflé au sorcier une aura à la fois terrifiante et fascinante, volant littéralement la vedette. Sa réplique culte, « Your soul is mine », est entrée dans la légende. Il a si bien habité ce personnage qu’il l’a retrouvé à plusieurs reprises, au cinéma, dans une série web, et jusqu’au jeu vidéo Mortal Kombat 11 en 2019, assurant ainsi son immortalité numérique auprès de nouvelles générations de fans.

Un sage à l’écran comme à la ville

Loin des clichés du méchant pur et dur, Tagawa a aussi brillé dans des rôles complexes, notamment à la télévision. Son interprétation du ministre Nobusuke Tagomi dans The Man in the High Castle (2015-2018) lui a valu des éloges unanimes, prouvant son immense versatilité.

Derrière la caméra, l’homme était décrit par ses proches comme un mentor attentionné et chaleureux. Sa manager, Margie Weiner, a salué « une âme rare, généreuse et infiniment dévouée à son art », une vision partagée par tous ceux qui ont croisé sa route.

Un héritage qui dépasse l’écran

Cary-Hiroyuki Tagawa laisse derrière lui sa femme, Sally, ses trois enfants et ses petits-enfants, avec qui il vivait à Hawaï, ainsi qu’un héritage artistique et humain considérable. Plus qu’un simple « méchant de service », il était un pont entre les cultures, un maître de discipline à travers son art martial personnel, le Chu Shin, et une source d’inspiration pour des générations d’artistes.

Son empreinte ne réside pas seulement dans ses films, mais dans l’élégance, le respect et la profonde humanité qu’il a insufflés à chaque projet. Le sorcier a disparu, mais son âme, elle, appartient désormais à l’histoire.

