Sonoro et FALLER : idées cadeaux de caractère

Noël approche, et avec lui, la quête du cadeau idéal pour les amateurs de son haute qualité et d’esthétique soignée. Les marques Sonoro et FALLER présentent une sélection de produits audio raffinés, entre innovation technologique et design épuré.

OSKAR : entendre mieux, tout simplement

Pensé pour améliorer la compréhension des dialogues à la télévision, OSKAR est bien plus qu’une simple enceinte. Signée FALLER Audio, la marque sœur de Sonoro, ce petit bijou de technologie est le fruit d’une collaboration entre ingénieurs et spécialistes de l’audition. Avec plus de 120 000 unités vendues, il répond à un besoin réel : entendre clairement la parole, sans hausser le volume.

Trois niveaux de réglages, une compatibilité étendue avec les téléviseurs et une portée de 30 mètres en font un allié de choix, notamment pour les personnes équipées de prothèses auditives. Sa batterie offre jusqu’à 16 heures d’autonomie, et son socle de recharge facilite son usage au quotidien. Élégant et nomade, OSKAR s’est vu décerner le Red Dot Award en 2023, une reconnaissance internationale du design.

AVATON : le son haute fidélité en version design

Avec AVATON, Sonoro réconcilie audiophilie et esthétisme. Ce système audio de salon embarque des technologies de streaming haute résolution et une connectivité complète – HDMI ARC, Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth bidirectionnel, entre autres. Sa façade en aluminium découpée au laser et son coffret laqué noir ou blanc en font un objet aussi beau à regarder qu’à écouter.

Le système intègre quatre haut-parleurs et un caisson de basses pour une restitution sonore précise et immersive. Compatible avec Spotify, Qobuz, TIDAL et la radio numérique, AVATON s’adapte à tous les usages modernes, avec ou sans smartphone. Pilotable via télécommande ou application, il s’intègre également dans un environnement domotique.

STREAM & EASY : le plaisir du son au quotidien

Pour ceux qui recherchent des formats compacts sans compromis sur le son, Sonoro décline deux options séduisantes. Le modèle STREAM est parfait pour la salle de bains ou la cuisine, avec son boîtier résistant à l’humidité et sa télécommande étanche. Radio Internet, Spotify Connect, fonction réveil : tout y est pour une expérience simple et efficace.

EASY, de son côté, cible les amateurs de design épuré et de portabilité. Avec ses fonctionnalités Bluetooth, DAB+ et veilleuse intégrée, elle s’invite dans chaque pièce de la maison. Un cadeau abordable qui garde l’ADN de la marque : qualité audio, simplicité d’usage et élégance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

