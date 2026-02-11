Bug de duplication dans ARC Raiders : suppression des objets et sanctions des joueurs ?

Les développeurs d’ARC Raiders n’ont pas fait dans la dentelle. Après avoir colmaté en urgence un bug permettant de dupliquer à l’infini grenades, tyroliennes et même… des canards rares, le studio Embark prévient : les tricheurs vont passer à la caisse . Suppression des objets frauduleux, reset des économies, voire bans définitifs pour les récidivistes les plus gourmands.

Le célèbre streamer TheBurntPeanut, qui a exploité le fail en direct devant 1,3 million de viewers, est dans le viseur . Ambiance : entre ceux qui réclament l’exemplarité et ceux qui crient au deux poids deux mesures, le débat est ouvert. Et les sanctions ne font que commencer.

ARC Raiders : la fin du glitch de duplication ouvre une nouvelle guerre

Le calme après la tempête ? Pas vraiment. Le très controversé glitch de duplication d’ARC Raiders a enfin été corrigé par Embark Studios via un hotfix déployé quelques heures après la grosse mise à jour du 10 février. Mais ce qui aurait dû être une simple rustine technique s’est transformé en un champ de bataille communautaire. En effet, le studio a ajouté une clause explosive : il pourrait sanctionner les joueurs ayant abusé de l’exploit. Et perdre leurs précieux butins frauduleux.

Pourquoi le patch du 10 février a-t-il mis le feu aux poudres ?

Le paradoxe est saisissant. La mise à jour majeure du 10 février 2026, que toute la communauté attendait comme le messie correcteur, a totalement ignoré le problème de duplication. Pire : le glitch n’était même pas mentionné dans la section « problèmes connus » des notes de patch officielles. Un silence assourdissant qui a immédiatement déclenché une vague de backlash. Il aura fallu attendre quelques heures et un déploiement OTA en catastrophe pour qu’Embark Studios admette enfin l’évidence et applique le correctif. Mais le mal était fait, et la confiance, entamée.

Des sanctions floues pour des cas par milliers ?

« Le studio examinera plus attentivement les joueurs ayant dupliqué des quantités excessives d’objets et pourra les sanctionner.. » Le message posté sur Twitter par le studio est aussi ferme que… flou. Qu’est-ce qu’une « quantité excessive » ? Comment distinguer l’abus ponctuel de l’exploitation massive ?

Sur Discord, un community manager a évoqué une enquête au cas par cas, ce qui semble irréaliste au vu du nombre potentiel de comptes concernés. La communauté imagine déjà des rollbacks ciblés, supprimant les items dupliqués, la monnaie qui en découle, et peut-être même les scores frauduleusement obtenus dans les Trials. Mais rien n’est confirmé.

Faut-il punir les joueurs pour une faille du jeu ?

C’est le cœur du déchirement. D’un côté, ceux qui ont abusé du glitch crient à l’injustice : « Ce n’est pas notre faute si le jeu est cassé ! » Ils rappellent que des milliers de joueurs avaient effectué des signalements bien avant le correctif, et que même des streamers populaires comme The Burnt Peanut ont exploité la faille en direct. Pourquoi sanctionner les suiveurs quand vous n’épargnez pas les meneurs ?

De l’autre, les victimes du glitch clament leur colère. Elles ont perdu du butin durement gagné lors de matchs PvP déséquilibrés face à des joueurs aux inventaires infinis. Elles pointent les Trials, faussées par des scores artificiels. Et surtout, elles alertent sur l’économie du jeu : des millions de coins dupliqués pourraient déstabiliser durablement ARC Raiders, à quelques jours seulement de la deuxième fenêtre d’Expédition.

Embark Studios peut-il sortir indemne de ce bourbier ?

Le studio marche sur des œufs. Quel que soit son choix, il mécontentera une partie de la base de joueurs. Sanctionner les abuseurs ? Il passera pour un tyran. Les blanchir ? Il donnera un blanc-seing à tous les futurs exploitants de glitches. Une seule certitude : le correctif technique n’était que la première bataille. La guerre des perceptions, elle, ne fait que commencer.

