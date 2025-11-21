Vous débutez sur ARC Raiders ? Ces conseils sont indispensables

Nouveau sur ARC Raiders ? Bienvenue dans le chaos ! Entre les robots extraterrestres qui tombent du ciel et les missions périlleuses, il est facile de se sentir submergé.

Mais pas de panique : avec les bonnes astuces, vous passerez de proie à prédateur en un rien de temps. Voici les conseils indispensables pour survivre, briller et dominer le champ de bataille. Alors, prêt à devenir une légende ?

Comprendre la boucle de gameplay de base

Avant de plonger dans les tactiques, il est important de comprendre le gameplay d’ARC Raiders. Lorsque vous atterrissez sur une carte, vous affrontez des machines hostiles et parfois des joueurs agressifs. Ils sont équipés soit d’un équipement de base gratuit, soit d’un équipement personnalisé que vous avez méticuleusement préparé.

Il vous faut avoir un butin de matériaux, d’armes, de plans et d’objets de quête, en évitant les menaces. Les robots ARC sont dangereux mais prévisibles. Tandis que les autres joueurs sont bien moins prévisibles — bien qu’on puisse souvent les éviter si l’on est prudent.

Le but ultime est de vous extraire en sécurité en utilisant une balise d’extraction. Voici le piège :

Si vous mourez avec un équipement personnalisé, vous perdez à la fois votre équipement et votre butin.

Les équipements gratuits sont renouvelables, donc il n’y a pas de perte permanente.

La dynamique de base risque-récompense du jeu se résume à ceci : passez-vous plus de temps à combattre des robots et à éviter les autres joueurs pour récolter de plus grandes récompenses, ou partez-vous tôt pour préserver ce que vous avez déjà gagné ?

Piller malin : commencez avec les équipements gratuits

Pour les débutants, il est crucial d’éviter les pertes à long terme tout en apprenant le jeu — et, vous allez beaucoup mourir au début. La meilleure façon de faire est de commencer avec les équipements gratuits ou sponsorisés. Cette stratégie présente plusieurs avantages, elle :

Protège votre équipement pendant que vous vous familiarisez avec les points d’extraction et la disposition de la carte.

Vous permet d’expérimenter avec différents types d’armes et de gadgets utilitaires.

Transforme les premières parties en tutoriels pratiques, vous aidant à comprendre les mécaniques du jeu sans le stress d’une perte permanente.

Les équipements gratuits vous permettent d’apprendre sans pression, vous donnant la liberté d’explorer et d’expérimenter.

Les points de compétence comptent : où investir au début

Les points de compétence sont limités, et les réinitialisations coûtent cher. Au début, concentrez-vous sur les talents qui améliorent la survie, la mobilité et les chances d’extraction. Si une compétence ne vous aide pas à rester en vie ou à vous déplacer en sécurité dans l’environnement, elle n’en vaut probablement pas la peine pour l’instant. Voici une répartition des compétences essentielles à prioriser :

Pour avoir une meilleure condition physique

Endurance du Survivant : L’endurance se régénère plus vite lorsque les PV sont bas, vous aidant à échapper aux situations dangereuses.

Habitué au Poids : Ignore le poids du bouclier, augmentant la vitesse de déplacement et la capacité de portage gratuite — indispensable pour la survie.

Les meilleurs moyens de se mouvoir

Coureur de Marathon : Réduit le coût en endurance de tous les mouvements, vous gardant actif plus longtemps.

Poumons Jeunes : Augmente la réserve d’endurance maximum pour une mobilité prolongée.

Marche Apaisante : Régénère l’endurance en marchant, complétant les autres compétences de mobilité pour s’assurer que vous soyez rarement pris sans endurance.

Instincts de Pilleur : Accélère la fouille du butin, réduisant l’exposition aux attaques.

Épaules Larges : Augmente la capacité de portage, vous permettant de transporter plus de butin.

Brèche de Sécurité : Donne accès à un butin rare dans les Casiers de Sécurité, un objectif à long terme pour les pilleurs sérieux.

Jouez comme si vous étiez en verre

Ensuite, les morts dans ARC Raiders arrivent vite, donc adopter un style de jeu défensif est crucial :

Utilisez les abris : Passez, tirez, baissez-vous et repositionnez-vous pour rester en sécurité.

Attention au bruit : Ne faites du bruit que lorsque c’est nécessaire — évitez de sprinter, de claquer les portes ou de marcher sur du verre sauf si c’est sans danger.

Désengagez si nécessaire : ARC Raiders n’est pas purement compétitif. Si un combat semble impossible à gagner, battez en retraite et vivez pour piller un autre jour. Votre butin — et votre santé mentale — vous remercieront.

Qu’en est-il de la suite du calendrier de développement d’ARC Raiders ?

Même si ARC Raiders est un nouveau jeu, Embark Studios a prévu un calendrier solide, dans les prochains mois :

Nouvelle Carte : Expansion de la Rust Belt avec Stella Montis en novembre 2025.

: Expansion de la Rust Belt avec Stella Montis en novembre 2025. Événements communautaires : Événements spéciaux thématiques en novembre et décembre 2025, liés aux changements de saison.

: Événements spéciaux thématiques en novembre et décembre 2025, liés aux changements de saison. Nouvelles Machines ARC : Testez vos compétences et stratégies contre des ennemis plus coriaces.

: Testez vos compétences et stratégies contre des ennemis plus coriaces. Armes, Utilitaires et Gadgets : Des options étendues pour affronter les machines et les pilleurs rivaux.

: Des options étendues pour affronter les machines et les pilleurs rivaux. Nouvelles Quêtes : Du nouveau butin et une exploration plus profonde de l’histoire du jeu.

: Du nouveau butin et une exploration plus profonde de l’histoire du jeu. Améliorations Continues : Mises à jour Qualité de Vie, corrections de bugs, ajustements d’équilibre, et plus. Les fondamentaux du jeu continueront d’évoluer parallèlement au nouveau contenu.

: Mises à jour Qualité de Vie, corrections de bugs, ajustements d’équilibre, et plus. Les fondamentaux du jeu continueront d’évoluer parallèlement au nouveau contenu.

À la base, ARC Raiders récompense la patience, la prise de décision intelligente et la volonté d’apprendre par essais et erreurs. Chaque partie vous apprend quelque chose de nouveau : sur le monde, les ennemis ou vos propres limites.

Que vous pilliez avec un équipement gratuit, que vous expérimentez de nouvelles builds ou que vous testiez votre courage contre des pilleurs rivaux, souvenez-vous que la survie est autant une question de prudence que de courage. Avec de nouvelles cartes, événements et fonctionnalités à l’horizon, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour plonger, s’équiper et tailler votre place parmi les étoiles dans le chaos en évolution permanente d’ARC Raiders.

