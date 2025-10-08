Opera GX dévoile un mod HITMAN exclusif pour les fans de Bruce Lee

Bruce Lee débarque dans HITMAN World of Assassination grâce à un partenariat inédit entre Opera GX et IO Interactive. Une offre exclusive et un mod immersif plongent les joueurs dans l’univers de l’Agent 47.

Bruce Lee fait irruption dans l’univers de HITMAN World of Assassination. IO Interactive et Opera GX unissent leurs forces pour une opération à double tranchant : un DLC exclusif qui met en scène la légende du kung-fu et un mod immersif pour navigateur. Au-delà du simple coup marketing, cette alliance souligne la convergence croissante entre jeu vidéo, culture pop et expérience web.

Une immersion totale grâce au mod officiel HITMAN sur Opera GX

Les utilisateurs d’Opera GX connaissent déjà l’ADN du navigateur : un univers pensé pour les gamers. Avec ce nouveau mod officiel HITMAN World of Assassination, la promesse se concrétise. Dès aujourd’hui, le navigateur se pare de visuels inspirés de l’univers de l’Agent 47 : fond d’écran animé, sons emblématiques, icônes redessinées et une interface revisitée pour refléter l’atmosphère feutrée du jeu.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Opera GX de mêler design, immersion et culture vidéoludique. Kamil Rzeźnik, responsable des partenariats, résume l’esprit de cette collaboration : « Nous associer avec IO Interactive sonnait comme une évidence. Leurs équipes ne se contentent pas de créer des jeux, ils construisent des mondes dans lesquels on a envie de s’immerger. » Cela montre la volonté d’Opera GX de devenir un acteur à part entière de la scène gaming.

Une offre Bruce Lee taillée pour les utilisateurs Opera GX

L’autre versant de cette opération repose sur le Pack Bruce Lee, un contenu additionnel exclusif pour HITMAN World of Assassination. Depuis le 25 septembre jusqu’au 12 octobre 2025, les utilisateurs d’Opera GX profitent d’une réduction de 10 % sur ce DLC, en plus de remises spéciales sur d’autres titres de la franchise. L’accès à cette offre reste simple ! Il suffit d’installer le navigateur, de se rendre dans le GX Corner ou sur la page d’accueil, puis de cliquer sur la bannière dédiée. Une mécanique promotionnelle fluide, pensée pour fusionner expérience utilisateur et opportunité commerciale.

Quand le jeu vidéo dépasse l’écran

Cette campagne montre la montée en puissance des partenariats entre développeurs de jeux et plateformes numériques, l’expérience de marque devient ainsi un levier d’engagement communautaire. Au-delà de la promotion, cette collaboration interroge la manière dont les univers vidéoludiques s’étendent hors du jeu. IO Interactive rend hommage à une icône mondiale avec l’intégration de Bruce Lee dans HITMAN. Le studio explore ainsi de nouvelles passerelles entre la culture pop et les mécaniques d’infiltration.

Opera GX, de son côté, renforce son image d’espace de personnalisation ultime pour gamers. Il transforme ainsi la navigation web en extension naturelle du jeu. Ce type de partenariat pourrait bien annoncer une nouvelle ère dans laquelle chaque clic sur le navigateur devient une porte d’entrée vers des mondes narratifs toujours plus immersifs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

