Marvel’s Wolverine : tout ce qu’il faut savoir sur sa date de sortie sur PS5

Les griffes d’adamantium vont bientôt déchirer nos écrans ! Insomniac Games, les génies derrière Spider-Man, ont officiellement calé la sortie de Marvel’s Wolverine en exclusivité sur PlayStation 5.

Préparez-vous donc à un récit mature et brutal, centré sur le passé tourmenté de Logan, avec des combats viscéraux où chaque entaille compte. Entre wilderness canadienne et ruelles de Madripoor, cette exclu s’annonce comme le coup de griffe de l’année. À vos manettes.

Après des années de silence radio et de rumeurs, Insomniac Games a enfin fixé une date pour Marvel’s Wolverine. Et bonne surprise : Logan débarquera le 15 septembre 2026 sur PlayStation 5, soit un peu plus tôt que la fenêtre « automne 2026 » initialement annoncée. De quoi éviter le raz-de-marée Grand Theft Auto 6, prévu le 19 novembre. Une stratégie maline pour laisser au mutant le temps de faire ses griffes.

Pourquoi ce jeu est-il si attendu ?

Annoncé en 2021, Wolverine a connu un développement mouvementé, y compris une fuite massive de données en 2023. Mais le trailer de gameplay dévoilé en septembre 2025 a rassuré tout le monde : Insomniac n’a pas lésiné sur la violence. Le jeu utilisera une technologie de « blood tech » spécialement développée pour l’occasion. Le sang gicle, s’accumule, et Logan en a même entre les dents. Les ennemis sont littéralement taillés en pièces. Le studio s’est demandé si le jeu n’allait « pas trop loin ». La réponse est non, bien sûr.

Qui incarnera Wolverine ?

L’acteur australien Liam McIntyre prêtera sa voix et ses traits à Logan. Connu pour son rôle dans la série Spartacus, il a également doublé des personnages comme Taron Malicos dans Star Wars Jedi: Fallen Order. Sa performance, captée en motion-capture, promet de capturer à la fois la rage et la vulnérabilité du personnage. Insomniac le décrit comme un narrateur peu fiable, avec d’immenses trous de mémoire. Et si sa colère est légendaire, le jeu veut aussi montrer sa profonde gentillesse.

Que sait-on de l’histoire et des ennemis ?

Logan parcourera le monde pour percer les mystères de son passé. On visitera Madripoor, la nature sauvage du Canada, et Tokyo. Côté méchants, le trailer a confirmé la présence d’Omega Red et de Mystique. Des Sentinelles pourraient également faire leur apparition, vu les logos Trask aperçus. Une scène montre même un clin d’œil à The Incredible Hulk #181, la première apparition de Wolverine dans les comics. De quoi faire plaisir aux fans.

Verdict : le jeu le plus violent d’Insomniac ?

Avec son ton résolument mature, Wolverine marque une rupture avec les précédents jeux Marvel du studio (Spider-Man, Ratchet and Clank). L’accent est mis sur le combat rapproché, les membres arrachés et l’hémoglobine. Mais aussi sur la psyché tourmentée de Logan. Rendez-vous en septembre pour découvrir si cette version vidéoludique du mutant griffu est à la hauteur du mythe.

