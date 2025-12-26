Clair Obscur : Expedition 33 en film : qui incarnera qui lors du casting ? Voici les prévisions !

Le RPG français Clair Obscur : Expedition 33 aurait déjà des discussions pour une adaptation en film et le casting fait l’objet d’une grande attention.

L’info fait alors fantasmer la communauté ! Mais dans ce Paris belle époque peuplé de peintres magiques et d’aristocrates décadents, qui pourrait incarner Maelle, Verso ou le mystérieux Schänder ? Notre casting idéal, entre rêve et réalisme, vous propose des noms qui collent à la perfection à cette ambiance unique. Prêts à plonger dans la fantasy ?

Clair Obscur : Expedition 33 au cinéma, qui sera dans le casting ?

Le RPG français Clair Obscur : Expedition 33, vainqueur ultime des Game Awards 2025 dont le titre de Jeu de l’Année, va connaître une adaptation cinéma. Annoncée dès janvier par le studio Hollywoodien Story Kitchen, cette transition vers le grand écran promet, mais présente un défi de taille : son casting vocal iconique.

Le jeu, développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive, a en effet conquis les joueurs avec des performances vocales de haut vol, incarnées par des talents reconnus comme Charlie Cox (Daredevil) ou Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux).

Trois de ses acteurs étaient même nommés aux Game Awards, Jennifer English (Maelle) remportant la statuette. Mais l’histoire des adaptations est sans pitié : il est rare que les voix originales conservent leurs rôles en live-action, comme l’ont montré The Last of Us avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. Qui pourrait donc incarner ces héros dans la version film de Clair Obscur : Expedition 33 ?

Qui pourrait reprendre le rôle de Gustav, le leader charismatique ?

Gustav, le protagoniste principal, a la particularité d’être déjà interprété par un acteur hollywoodien établi : Charlie Cox. L’acteur de Daredevil s’est montré ouvert aux éloges pour sa performance, laissant penser qu’il pourrait être partant pour une reprise au cinéma. Sinon, les fans voient en Robert Pattinson, dont la ressemblance physique est frappante, ou Paul Mescal, l’une des valeurs montantes les plus demandées, des candidats parfaits pour ce héros tragique.

Et Maelle, la jeune épéiste au cœur de l’histoire ?

Maelle, le personnage central porté par l’excellente Jennifer English, est une adolescente de 16 ans à la volonté de fer. Si English est peut-être trop âgée pour le rôle en live-action, plusieurs jeunes actrices brillantes pourraient lui succéder. Sadie Sink (Stranger Things) et Sophia Lillis (Ça) ont déjà la chevelure rousse iconique et le talent nécessaire. Emma Myers (Wednesday) ou McKenna Grace, malgré une couleur de cheveux différente, sont également des candidates sérieuses.

Verso, l’énigmatique compagnon au lourd secret, sera-t-il joué par une star ?

Interprété en jeu par Ben Starr (nominé aux Game Awards), le mystérieux Verso pourrait bien attirer une tête d’affiche. L’acteur Glen Powell (Top Gun : Maverick) a lui-même exprimé son intérêt pour le rôle dans une interview, arguant qu’il était « devenu fan » du jeu. Son mélange de charme et de rébellion colle parfaitement au personnage. Kit Harington (Game of Thrones), qui lui ressemble physiquement beaucoup, ou Fabien Frankel (House of the Dragon) seraient aussi des choix évidents.

Qui sera le terrifiant antagoniste, Renoir ?

Le rôle du villain Renoir, magistralement campé par Andy Serkis, pourrait tout à fait être repris par le maître lui-même. En effet, il est passé expert dans l’art d’incarner des figures imposantes (de Gollum à Snoke). Si le film cherche ailleurs, des visages comme Pierce Brosnan, Ian McShane ou Russell Crowe auraient la stature et la gravité nécessaires pour ce personnage sombre et manipulateur.

Quelles actrices pourraient devenir Lune, la savante, et Sciel, la badass complexe ?

Pour Lune, l’intellectuelle de l’équipe, Natasha Liu Bordizzo (Ahsoka), dont le personnage de Sabine Wren partage la même curiosité insatiable et les compétences martiales, semble idéale. Dichen Lachman (Severance), Anna Sawai (Shōgun) ou Jessica Henwick (Iron Fist) seraient également d’excellentes alternatives.

Sciel, la sauvageonne au grand cœur et au passé trouble, demande une actrice capable de naviguer entre humour et profondeur. Ella Purnell (Fallout, Arcane), habituée aux rôles complexes et ressemblant physiquement au personnage, est le choix naturel. Anya Chalotra (The Witcher) ou May Calamawy (Moon Knight) pourraient également brillamment relever le défi.

L’adaptation de Clair Obscur devra jongler entre la fidélité aux performances légendaires du jeu et la nécessité de créer sa propre identité cinématographique. Le suspense sur le casting final est donc déjà lancé.

