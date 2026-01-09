Bridgerton saison 4 : vous rêvez d’assister à la première à Paris ? Voici comment participer

La Chronique des Bridgerton saison 4 débarque sous les ors parisiens pour une avant-première mondiale à Paris ! Le 14 janvier 2026, le glamour règnera au cinéma Max Linder.

L’événement est gratuit, mais l’entrée s’obtient par une loterie aussi exclusive qu’une invitation au bal de la reine. Tentez vite votre chance pour vivre cette soirée digne de la haute société. Qui sait ? Vous pourriez croiser le regard de Benedict...

Bridgerton débarque à Paris : une avant-première mondialement convoitée

Chers lecteurs de la haute société et amateurs de soirées dorées sur canapé, préparez vos éventails et vos plus beaux atours. Paris s’apprête à vibrer au rythme des commérages les plus chics de la saison. The Bridgerton Chronicle investit la Ville Lumière pour une avant-première mondiale tout simplement spectaculaire, ce mercredi 14 janvier 2026. L’intégralité du casting sera réunie sous les ors parisiens, dans une atmosphère où faste et surprises promettent de faire palpiter les cœurs. Lady Whistledown en perdrait sûrement ses mots.

Une saison 4 qui mise enfin sur Benedict

Avant que le tapis rouge ne soit déroulé, attardons-nous sur le potin qui agite déjà les salons. Cette quatrième saison, disponible sur Netflix à partir du 29 janvier 2026, place enfin Benedict Bridgerton, le deuxième fils de la famille, sous les feux des projecteurs. Inspirée du roman An Perfect Gentleman de Julia Quinn, l’intrigue promet une romance tissée de mystère et drapée de sophistication, où les bals masqués font courir les cœurs… et menacent les réputations. Produite par Shondaland, la série reste portée par la plume acérée de Lady Whistledown, toujours prête à bouleverser les conventions.

Une loterie pour accéder au bal… pardon, à la salle

Revenons à l’événement parisien, aussi exclusif qu’une danse à l’ouverture du bal de la saison. Le rendez-vous est donné au cinéma Max Linder Panorama, lieu iconique du quartier des Grands Boulevards, réputé pour son écran courbe impressionnant et situé à deux pas du Grand Rex. Au programme ? Un mélange d’animations, de surprises et la projection en avant-première mondiale du premier épisode.

L’entrée est gratuite, mais elle s’obtient par le biais d’une loterie aussi aléatoire que les choix du cœur. Pour tenter sa chance, une seule voie : remplir un formulaire d’inscription en ligne. Chaque heureux gagnant se verra attribuer deux précieux tickets. Les élus seront avertis par email avant le dimanche 11 janvier ; un œil vigilant sur sa boîte de réception (et ses spams) est donc de mise à partir du 7 janvier 2026. Une fois la confirmation reçue, les deux tickets digitaux seront envoyés la veille de l’événement.

Une soirée qui s’annonce parfaite

Entre le glamour du casting réuni, le prestige du lieu et l’excitation de découvrir la nouvelle saison en avant-première, cette soirée du 14 janvier s’annonce déjà comme un événement incontournable. Alors, croisez les doigts et préparez vos plus belles révérences : Paris va vivre, le temps d’une nuit, au rythme envoûtant des Bridgerton. Que la chance soit avec vous !

