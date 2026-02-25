Bridgerton Saison 4 Partie 2 : Netflix dévoile de nouvelles images marquant le retour d’Anthony

La saison 4 partie 2 de Bridgerton arrive dans quelques jours, et Netflix vient de dévoiler de nouvelles photos. Entre retrouvailles familiales et amour interdit, on peut certainement s’attendre à un final bouleversant.

L’attente touche enfin à sa fin ! On sait tous que Bridgerton saison 4 partie 2 débarque sur Netflix le 26 février. Et juste avant ce grand retour, la plateforme a décidé de faire monter la température avec des images inédites. Alors, que nous réserve réellement cette seconde partie et pourquoi les spectateurs sont-ils déjà en émoi ?

Anthony Bridgerton, le prodigue rentre au bercail

La grande nouvelle de ces photos, c’est évidemment le retour du Vicomte Anthony Bridgerton. Son interprète est le charismatique Jonathan Bailey. Après une première partie où il brillait par son absence, le chef de famille fait son grand retour des Indes. On le voit alors échangeant sérieusement avec son frère Benedict. Il semble plongé dans une romance interdite qui fait trembler la haute société londonienne.

Une autre image de la saison 4 partie 2 de Bridgerton le montre en pleine discussion avec sa mère Violet. Ceci nous suggère donc que les affaires familiales seront au cœur de ces nouveaux épisodes. On a également une photo le dépeignant dans son bureau. Cette dernière laisse alors présager de nouvelles responsabilités pesant sur ses épaules.

Source image : bridgertonnetflix (Instagram)

Kate réapparaîtra-t-elle dans Bridgerton saison 4 partie 2 ?

Malgré l’enthousiasme général, une ombre plane pourtant sur ces images. Et c’est l’absence totale de Vicomtesse Kate Bridgerton. Certes, Simone Ashley a confirmé son retour dans cette saison. Sa disparition des photos promotionnelles a néanmoins fait réagir les fans.

Les commentaires ont ainsi été inondés de messages comme « Où est notre Vicomtesse ? ». D’autres ont dit « On veut voir Kate et Anthony ensemble ! ». Je pense toutefois que Netflix garde cette réunion comme une surprise pour le jour J. C’est sans doute fait exprès pour alimenter la frustration des abonnés et leur anticipation pour Bridgerton saison 4 partie 2.

Benedict au cœur de la tempête

J’aimerais toutefois rappeler un point important. Cette saison reste avant tout consacrée à Benedict et à sa romance torride avec Sophie Beckett, jouée par Yerin Ha. Ces nouvelles images confirment d’ailleurs que le dilemme du second fils Bridgerton sera exploré en profondeur. La question pour lui est de choisir entre les attentes sociétales et l’amour véritable.

Source image : bridgertonnetflix (Instagram)

Aussi, n’oublions pas Penelope Featherington, qui a pour interprète Nicola Coughlan. Elle sera également dans Bridgerton saison 4 partie 2. Sa présence rappelle que les répercussions de son identité révélée en tant que Lady Whistledown continueront de secouer Mayfair.

Que nous réserve la saison 4 partie 2 de Bridgerton ?

Enfin, si l’excitation est à son comble pour cette partie 2, les fans regardent déjà vers l’horizon. De fait, la plateforme Netflix a confirmé que les saisons 5 et 6 sont déjà en préparation. Cette annonce laisse présager encore de nombreuses heures de bals, de scandales et de robes somptueuses. D’ici là, rendez-vous est pris le 26 février pour découvrir si Anthony et Kate seront enfin réunis à l’écran… Et si Benedict trouvera le bonheur au-delà des conventions.

