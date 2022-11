Black Friday 2022 : les meilleures offres du jour et les infos à savoir

Chaque mois de novembre, le Black Friday offre la possibilité de profiter des bons plans pour les fêtes de Noël. Découvrez ici les meilleures offres du moment.

Ainsi, l’opération se déroule comme à l’accoutumée au quatrième vendredi du mois de novembre. Néanmoins, de plus en plus de marchands n’hésitent pas à casser les prix dès le début du mois. Pour vous aider, voici notre guide complet sur l’opération et les offres à ne pas rater.

Les meilleures offres de ce Black Friday 2022

D’où vient le Black Friday ?

Comme le Cyber Monday, le Black Friday vient des Etats-Unis. De fait, il se déroule le lendemain de la fête de Thanksgiving. Outre-Atlantique, cette journée marque depuis 1958 le début des achats de Noel. Néanmoins, le terme “Black Friday” (littéralement “vendredi noir”) n’a été utilisé que plus tard.

Pour expliquer les origines du termes, plusieurs hypothèses existent. La plus populaire veut que ce soit un hommage au fait que c’est le premier jour de l’année où les commerçant font un profit. De fait, leurs comptes passent alors du “rouge” au “noir”.

Le Black Friday en France ?

Malgré cette longue tradition américaine, le Black Friday n’existe dans l’Hexagone que depuis environ six ans. Toutefois, les Français ont rapidement pris goût à ces nouvelles soldes. Ainsi, plus du tiers de la population déclare prendre y part à chaque édition.

Les commerçants (surtout les e-commerçants) ont pris note de ce changement dans les habitudes et des profits qu’ils réalisent à cette occasion. Ainsi, le Black Friday 2019 du 29 novembre fut à l’origine de 56 611 084 de transactions par cartes bancaires. En tout, l’événement a généré des ventes avoisinant le milliard d’euros l’année dernière.

Thanksgiving ayant lieu le 4e jeudi de novembre, le Black Friday tombe donc normalement le 4e vendredi du mois. Il aura ainsi lieu le 25 novembre 2022 en France.

Si vous pouvez veiller tard pour profiter des premières offres à minuit tapante le vendredi, les premières remises intéressantes n’apparaissent que le matin, aux alentours de 7h. De plus, il faudra être à l’affût puisque certains produits sont rapidement en rupture de stocks. Cela dit, les marchands commencent généralement à proposer des remises dès le lundi précédant la date prévue.

De plus, les promotions continuent souvent le weekend et se poursuivent jusqu’au lundi suivant, 28 novembre 2022, le Cyber Monday.

Pour vous aider, voici un petit calendrier des promotions :

Depuis fin octobre 2022 : les sites marchands comme Amazon a déjà commencé les promotions

Vendredi 25 novembre 2022 : le Black Friday commence à minuit tapant sur tous les sites e-commerce. Les meilleures offres seront en ligne à 7h du matin.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 : les promotions continuent.

Lundi 28 novembre 2022 : le Cyber Monday vous réserve des remises exceptionnelles sur les appareils électroniques et les produits tech.

Etant donné que le gros des promotions se déroule en une journée, il faut rester à l’affût pour profiter des meilleures. À cet effet, vous pourrez compter sur notre aide pour vous orienter vers les offres les plus alléchantes.

N’hésitez pas non plus à vous inscrire aux newsletters des marchands, qui vous informeront en temps réel ou à l’avance de leurs dernières offres.

De fait, plusieurs e-commerçants participent au Black Friday 2022. Vous pourrez trouver ci-après une liste (non-exhaustive) qui les répertorie.

Amazon

Le leader des sites de vente en ligne a été l’un des premiers à célébrer le Black Friday en France. L’Américain ne déroge pas à la règle cette année et propose déjà des remises avant l’heure, histoire de se chauffer d’ici le jour J.

Fnac/Darty

Avec Amazon, la Fnac a été l’un des pionnier du Black Friday dans l’Hexagone depuis sa première participation en 2013. Suivant toujours l’exemple du leader, l’enseigne propose déjà des rabais intéressants quelques semaines avant l’heure.

Boulanger

L’enseigne n’a pas tardé à tirer partie du Black Friday et devrait faire des remises sur une large gamme de produits électroménagers. Toutefois, des offres intéressantes sur les objets connectés sont également prévues.

Rakuten

Si vous êtes en quête de jeux vidéo, de mangas ou d’autres produits culturels à offrir à Noël, Rakuten sera le marchand à surveiller lors du Black Friday 2022.

Rue du Commerce

Lors du Black Friday 2021, Rue du Commerce avait continué dans sa tradition d’afficher des prix très attractifs. Si vous voulez changer de téléphone ou d’ordinateur, nous vous conseillons donc de visiter ce marchand le 25 novembre prochain.