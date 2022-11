Black Friday : le prix de cette TV Samsung crève l’écran !

Jusqu’au 28 Novembre 2022, pour le Black Friday, profitez de réductions spéciales sur les smart TV de 85 pouces de Samsung. En effet, ce modèle est proposé au prix de 1790 € au lieu de 2290 € chez Boulanger.

Avoir un grand écran de 85 pouces fait toujours plaisir, mais ceux-ci peuvent coûter très cher lorsqu’ils ne sont pas en promotion. Pour cette raison, Boulanger affiche un prix promotionnel sur le modèle QE85Q60B de Samsung pendant le Black Friday. Prisée pour ses belles couleurs, cette smart TV permet d’économiser jusqu’à 500 €. Avec un tel rabais, les stocks pourraient bien être écoulés à la vitesse de l’éclair donc ne tardez pas.

TV Samsung : Les atouts du modèle QE85Q60B

Le téléviseur QE85Q60B fait partie de la série QLED d’entrée de gamme de Samsung. Son design reste les même que les anciens modèles, seuls les pieds du socle ont été légèrement modifiés. Elle conserve son design ultra-mince de seulement 2,6 cm d’épaisseur et les rebords autour de l’écran sont également très fins.

Ce modèle conserve quelques caractéristiques des modèles précédents. Notamment un processeur Quantum 4K Lite et une dalle VA offrant un contraste bien meilleur que celui des TV LED exploitant une dalle IPS.

Par ailleurs, cette TV Samsung de 85 pouces comporte trois ports HDMI 2.0. L’un d’entre eux étant de type eARC, ainsi que deux ports USB, une sortie optique, un port Ethernet et des prises pour satellites et antennes.

En outre, il intègre un nouveau menu appelé Gaming Hub. Ce dernier permet d’accéder à des services de streaming de jeux comme Xbox, Stadia ou NVIDIA GeForce Now.

Le QE85Q60B exploite également la dernière version du système d’exploitation Tizen. Sans oublier la manette avec panneau solaire et USB rechargeable. La télécommande a aussi été simplifiée, à l’exception de l’ajout d’un nouveau raccourci vers l’application Disney Plus. Elle conserve sa construction avec des matériaux recyclables ainsi que le panneau solaire pour la recharge et le port USB-C, car il n’utilise plus de piles.

Un téléviseur QLED grand format à un prix mini

Vous êtes à la recherche d’un téléviseur 4K grand format avec un excellent rapport qualité/prix ? Profitez de l’offre spéciale Black Friday organisée par Boulanger sur le Samsung TV QLED. En effet, comme indiqué dans l’introduction, à cette occasion le QE85Q60B est disponible au prix de 1790 €. Les stocks risquent de s’épuiser rapidement, alors si cette offre vous intéresse, nous vous conseillons de ne pas attendre trop longtemps.