Jusqu’à 25 % de réduction sur les GPS connectés Invoxia

Pour le Black Friday, Invoxia propose jusqu’à 25 % de réduction sur ses traceurs GPS connectés. L’occasion idéale de s’équiper en technologies de localisation et de santé canine.

Invoxia, spécialiste français des traceurs GPS et de la santé canine connectée, lance des promotions exceptionnelles pour le Black Friday. Jusqu’au 1er décembre, la marque française propose des offres exclusives. Ses produits phares bénéficient de remises allant jusqu’à 25 %. Une opportunité rare pour découvrir ou renforcer sa sécurité technologique.

Des promotions ciblées pour démocratiser la technologie

Depuis le 20 novembre jusqu’au 1er décembre 2025, Invoxia rend accessibles ses innovations avec des remises progressives sur l’ensemble de sa gamme. Que ce soit sur son site officiel ou via Amazon, l’entreprise entend permettre à chacun de s’équiper à moindre coût en matière de géolocalisation et de santé connectée pour animaux.

L’objectif affiché : “offrir au plus grand nombre la possibilité de bénéficier de solutions technologiques fiables, discrètes et performantes”, explique Invoxia. L’offre s’adresse aussi bien aux particuliers soucieux de sécuriser leurs objets ou proches qu’aux professionnels. Les propriétaires d’animaux en quête de solutions de suivi de santé ou de mobilité y trouveront aussi leur bonheur.

Des traceurs pour tous les usages

Invoxia décline ses produits selon différents usages, avec toujours en toile de fond la précision, la discrétion et l’autonomie. Le Tracker GPS Classic, simple et compact, est un modèle grand public qui allie performance et autonomie jusqu’à six mois. Idéal pour localiser un véhicule, un sac ou rassurer des proches, il propose des alertes intelligentes en cas de mouvement ou de sortie de zone.

Pour une utilisation plus poussée, le Tracker GPS Pro exploite les réseaux 4G LTE-M en complément du GPS, Wi-Fi et Bluetooth. Conçu pour les déplacements à l’international, il fonctionne dans plus de 40 pays avec une autonomie de trois mois. Côté mobilité douce, le Bike Tracker, discret et intégré à un réflecteur, cible les cyclistes. Il utilise les réseaux LoRa et Sigfox. Cela garantit une localisation efficace et une autonomie de trois mois sans rechargement.

La santé connectée au service des chiens

Invoxia s’est aussi imposée sur le marché de la santé animale. Le Biotracker GPS, collier intelligent, se distingue par ses capteurs embarqués capables de mesurer fréquence cardiaque, activité, sommeil ou encore respiration. Grâce au Bluetooth 5.3 et au LTE-M, il assure un suivi précis de la condition physique du chien et des alertes en cas de fugue. Son autonomie atteint quinze jours.

Il y a aussi le Mini Tracker GPS. Il est étanche et ultra-léger. De plus, il se glisse partout. Clés, sac, bagage : aucun objet de valeur ne lui échappe. Sans carte SIM, il communique via des réseaux basse consommation, avec jusqu’à trois mois d’autonomie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn