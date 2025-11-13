STRONG LEAP : des promos à saisir rapidement !

STRONG dévoile ses offres Black Friday sur la gamme LEAP, avec des réductions marquantes. Une occasion idéale de profiter d’une Smart TV performante à prix accessible.

STRONG met en lumière ses boîtiers TV LEAP à travers une série d’offres qui arrivent à point nommé pour le Black Friday. La marque entend séduire un large public. Cela va des utilisateurs à la recherche de performances 4K aux foyers qui souhaitent simplement moderniser leur installation. Ces promotions marquent une nouvelle étape dans la volonté de STRONG de rendre la technologie audiovisuelle plus accessible.

Des offres Black Friday qui visent large

Cette opération spéciale, valable jusqu’au 1er décembre 2025, s’adresse autant aux passionnés de qualité d’image qu’aux utilisateurs qui cherchent simplement à moderniser leur téléviseur. STRONG met en avant trois modèles complémentaires, chacun pensé pour un usage précis. Le LEAP-S3PRO est désormais proposé à 59,99 € au lieu de 74,99 €. Le LEAP-NEVE est, lui aussi, à 59,99 € au lieu de 69,99 €. STRONG joue la carte de la simplicité élégante et de l’intégration Google TV.

Quant au LEAP-UNA, affiché à 27,99 € au lieu de 34,99 €, il cible les foyers qui souhaitent accéder à l’univers Smart TV sans investissement important. Avec ces remises, STRONG répond à une demande croissante pour des solutions compactes, polyvalentes et prêtes à l’emploi.

LEAP-S3PRO : un concentré de puissance pour la 4K

Au sein de cette sélection, le LEAP-S3PRO s’impose comme la référence destinée aux utilisateurs exigeants. Compatible 4K HDR10+ et Dolby Vision Atmos, il met l’accent sur l’immersion visuelle et sonore. Son processeur quad-core assure une navigation rapide, que ce soit pour passer d’une application à une autre ou lancer un service de streaming particulièrement gourmand.

À ces performances s’ajoutent une connectivité robuste ainsi qu’un espace de stockage confortable de 32 Go. La télécommande rétroéclairée, pensée pour un usage en soirée, renforce la dimension premium du produit. Proposé à moins de 60 euros durant le Black Friday, ce modèle semble êtgre taillé pour attirer les amateurs de home cinéma comme ceux qui veulent transformer un téléviseur classique en véritable hub multimédia.

NEVE et UNA : deux gadgets complémentaires de la Smart TV

Le LEAP-NEVE s’adresse davantage aux utilisateurs en quête d’une expérience simple et intuitive avec un design discret. Grâce à Google TV, l’interface se montre claire et personnalisable, tandis que Google Assistant permet d’accéder à ses contenus d’une simple commande vocale. Sa compatibilité 4K et sa fonction Googlecast en font un allié pratique pour diffuser facilement photos, vidéos ou applications depuis un smartphone.

De son côté, le LEAP-UNA se présente comme une alternative plus abordable, mais tout aussi sérieuse. Compatible Full HD et équipé d’Android TV, il offre une lecture fluide et une navigation appréciable pour moderniser une installation vieillissante. Sa télécommande Bluetooth avec commande vocale simplifie l’usage quotidien, tandis que son format miniature en fait un produit discret, pensé pour ne jamais encombrer l’espace. Avec ces trois boîtiers TV, STRONG entend offrir une palette d’options qui couvrent l’ensemble des besoins domestiques.

