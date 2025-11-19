Préparez-vous : Narwal fracasse les prix durant le Black Friday !

Durant le Black Friday, Narwal propose des robots de nettoyage intelligents à prix exceptionnel. C’est une opportunité pour s’équiper d’un modèle haut de gamme.

L’innovation s’invite cette année au cœur du Black Friday avec Narwal, qui entend transformer la façon dont les foyers abordent le ménage. La marque est déjà connue pour ses robots polyvalents. Elle met en avant des modèles capables d’aspirer, laver et récurer avec une constance rare. En quelques jours, ses appareils deviennent plus accessibles, une manière de démocratiser des technologies jusqu’ici réservées au haut de gamme.

Une nouvelle génération de robots pensée pour durer

À l’occasion de cette campagne, Narwal insiste sur une idée simple : offrir un nettoyage plus intelligent et moins contraignant. « Nous voulons que chacun découvre ce qu’un robot vraiment autonome peut changer dans la vie quotidienne », glisse un représentant de la marque. Le modèle Flow en est l’illustration.

Avec sa technologie Track Mop™ qui génère une pression constante de 12 newtons, il frotte le sol avec une vigueur régulière, tandis que le système CleanFlow™ maintient la serpillière propre en continu. Cet ensemble forme une sorte de chorégraphie mécanique, fluide et précise, capable d’adapter automatiquement l’aspiration grâce au dispositif CarpetFocus™. Le résultat : une prise en charge naturelle du passage du parquet au tapis, sans aucune intervention de l’utilisateur.

Des performances haut de gamme rendues plus accessibles

L’un des points marquants de ce Black Friday version Narwal, c’est l’effort porté sur les prix. L’entreprise met en avant jusqu’à 450 € d’économies sur le Flow, proposé à partir de 849 € pour la version Standard. Mais elle ne s’arrête pas là.

Le Freo Z10 Ultra, un modèle réputé pour sa navigation à double puce et sa serpillière extensible, tombe à 549 €. Ce robot, à la fois discret et puissant, se faufile dans les zones les plus exiguës. Il assure une autonomie de nettoyage qui séduira les utilisateurs exigeants. Pour beaucoup, c’est l’occasion d’accéder, sans surcoût, à des fonctionnalités généralement réservées aux appareils premium.

Une gamme diversifiée pour répondre à tous les foyers

Narwal n’oublie pas les espaces plus modestes. Le Freo Z10, doté d’un système anti-enchevêtrement DualFlow™, promet un nettoyage sans nœuds ni interruptions, tandis que la déclinaison Freo X10 Pro mise sur un format compact mais énergique, pensé pour ceux qui veulent éviter les compromis.

Même l’entrée de gamme, le Freo S, trouve sa place dans cette opération. C’est un modèle à un seul bouton, vendu 199 €, avec une base auto-vidante 2-en-1. Cette diversité permet à chacun de choisir le robot capable de s’intégrer naturellement dans son quotidien. Sur le site officiel, certaines combinaisons d’offres atteignent jusqu’à 930 € de réduction. Cela montre la volonté de Narwal de rendre le nettoyage intelligent accessible à un public plus large.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

