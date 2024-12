Black Friday 2024 : Réductions incroyables sur les SSD, cartes mémoire Lexar

Du 21 novembre au 2 décembre 2024, Lexar, marque leader dans les solutions de mémoire haute performance, lance des promotions exceptionnelles pour le Black Friday. Vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu’à 20 % sur une large gamme de produits. Cela comprend des cartes mémoire, des SSD, de la RAM et plus encore.

C’est l’opportunité idéale pour mettre à jour votre équipement technologique. Vous pouvez également faire des économies. Découvrez les offres les plus attractives pour les gamers, les créateurs, les professionnels, les photographes et plus encore.

Cartes mémoire et stockage : Performances au meilleur prix

Les cartes mémoire Lexar sont particulièrement prisées par les photographes, vidéastes et utilisateurs à la recherche de produits fiables et performants. Pendant le Black Friday, profitez de réductions de 12 % sur la Silver Pro SD 128Go. Elle est parfaite pour ceux avec des besoins de stockage exigeants. Vous pouvez également économiser jusqu’à 10 % sur les microSD Silver Plus 128Go. Ces derniers sont adaptés pour les appareils mobiles et les caméras d’action.

Pour ceux qui recherchent un stockage plus rapide et plus performant, les SSD portables Lexar sont des incontournables. Le Go Portable SSD avec hub est proposé avec une réduction de 20 %. Le prix est donc de 159,99 € pour le modèle 1 To et 239,99 € pour le modèle 2 To. Ces SSD sont idéaux pour les créateurs de contenu mobile. Ils offrent une capacité de stockage élevée et une grande vitesse de transfert. Ils sont donc parfaits pour stocker et transporter des fichiers volumineux en toute sécurité.

Performance accrue avec la RAM haute vitesse

Les kits de RAM Lexar ARES et THOR sont conçus pour les gamers et les professionnels du PC qui souhaitent améliorer leurs performances. Le kit ARES RGB DDR5 6400MHz (2x16Go) bénéficie d’une réduction de 15 %. Le kit THOR RGB DDR5 6000MHz (2x16Go) est proposé avec une réduction de 13 %. Ces barrettes de RAM sont parfaites pour une expérience de jeu fluide et réactive, avec un éclairage RGB personnalisable pour un rendu visuel spectaculaire.

Cadeau parfait : Le cadre photo numérique pexar

Pour ceux qui cherchent des idées de cadeaux pour les fêtes, le cadre photo numérique pexar de 11 pouces est également en promotion avec 20 % de réduction. Ce cadre haut de gamme affiche vos photos et vidéos en haute définition 2K. C’est un moyen élégant de partager vos souvenirs avec vos proches. Ne manquez pas ces offres exceptionnelles pour le Black Friday ! Rendez-vous sur la boutique Lexar sur Amazon pour profiter de réductions sur des produits de qualité. Vous pouvez ainsi économiser sur vos achats avant les fêtes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

