Bird Box : Les secrets terrifiants des créatures invisibles enfin révélés !

Bien que les créatures de Bird Box soient invisibles, nous les comprenons toujours. Bird Box: Barcelona nous offre des indices intrigants pour mieux appréhender ces mystérieuses entités.

Le mystère des créatures invisibles de Bird Box: Barcelona

Ce week-end, Bird Box: Barcelona, une saga d’horreur de Netflix, a suscité diverses réactions parmi les téléspectateurs. Tout comme le premier Bird Box, le film ne révèle jamais les créatures terrifiantes.

Pourtant, cela est cohérent avec l’intrigue, car les personnages ne peuvent pas les regarder sans être poussés au suicide. Alors pourquoi les montrer ? Netflix ne peut risquer d’avoir des millions de téléspectateurs morts !

Dévoiler l’invisible : comprendre les créatures effrayantes

Malgré leur invisibilité, nous en apprenons davantage sur ces créatures grâce à des indices contextuels et nos sens. Voici tout ce que nous savons sur ces choses terrifiantes et invisibles.

Dans le premier Bird Box, les personnages désignent souvent les créatures comme « elles ». Elles ne sont pas semblables aux créatures de The Happening de M. Night Shyamalan, qui poussent les gens au suicide.

Les créatures de Bird Box utilisent une sorte de « magie » combinée à des hallucinations pour pousser les humains à l’auto-destruction. Les victimes entendent des voix ou voient des hallucinations personnalisées.

Bird Box: Barcelona montre une gamme variée de réactions à la vue des créatures. Certains deviennent désespérés ou comateux, d’autres sont fascinés ou envoûtés. Ces créatures établissent un lien psychique avec leurs victimes et les manipulent selon leur volonté.

Les créatures mystérieuses : leur dessein insondable

Cela soulève des questions sur leur objectif. Sont-elles aussi mystiques que suggéré dans le deuxième film ? Elles semblent manipuler les esprits et les visions pour pousser à l’auto-destruction.

Certaines personnes ne se suicident pas après les avoir vues, mais deviennent obsédées par les créatures. Gary identifie les « fous » comme étant immunisés. Bird Box: Barcelona contredit cette idée, montrant que certaines personnalités deviennent des « serviteurs » des créatures.

La suite introduit l’idée que certaines personnes pourraient être génétiquement prédisposées à être fascinées par les créatures et guéries de cette fascination.

Les dessins de Gary et d’autres indices suggèrent que les créatures sont inspirées par l’horreur lovecraftienne. Elles ressemblent aux monstres de H.P. Lovecraft, dont le célèbre Cthulhu avec ses tentacules.

Les terrifiantes abominations lovecraftiennes

Les créatures de Bird Box ne sont peut-être pas littéralement Cthulhu, mais partagent des traits des Grands Anciens de Lovecraft. Le simple regard de ces créatures entraîne les gens dans une folie furieuse, leur esprit ne pouvant comprendre leur existence.

Bird Box et Barcelona ne fournissent pas de réponses solides sur la nature exacte des créatures. Elles pourraient être une manifestation de la nature, altérant la chimie cérébrale comme dans The Happening. Cependant, il est plus probable qu’elles soient des abominations lovecraftiennes.

Il existe tout de même un élément intrigant quant à la sensibilité des oiseaux aux créatures. En effet, cela pourrait être lié à leur domination dans le monde animal.

