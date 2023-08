Baldur’s Gate 3 : voici comment choisir la bonne classe

Baldur’s Gate 3 vous plonge directement dans le créateur de personnages après la cinématique d’ouverture. Là, vous devrez choisir la race, l’origine et la classe de votre personnage. Dans Baldur’s Gate 3, la classe joue un rôle majeur dans votre style de combat. Cependant, avec un total de 12 classes et 46 sous-classes, la décision n’est pas simple du tout. Voici donc comment choisir la classe idéale selon votre profil.

Une pléthore de choix équilibrés

Il n’y a pas de mauvais choix parmi les classes de Baldur’s Gate 3. De plus, cela s’applique également dans le jeu de rôle papier Donjons et Dragons. Toutes les classes sont relativement bien équilibrées, et aucune ne surpasse nettement les autres. La vraie question réside dans la façon dont vous souhaitez jouer, et plus précisément, comment vous souhaitez combattre.

Les atouts des classes au-delà du combat

Les classes dans Baldur’s Gate 3 possèdent des avantages en dehors des combats. Bien que la classe soit centrée sur le combat, le score d’aptitude influence les compétences d’interaction.

En effet, ce lien reste significatif dans les relations avec le monde et les personnages. Baldur’s Gate 3 attribue automatiquement les scores d’aptitude, bien que vous puissiez les ajuster. En conséquence, l’aptitude principale de chaque classe reflète votre score le plus élevé.

Stratégies de communication et de perspicacité

Les Bardes et les Sorciers, par exemple, sont tous deux des classes basées sur le charisme. Leur haut niveau de charisme les rend également compétents dans des compétences telles que la persuasion, la tromperie et l’intimidation.

En dehors des combats, ces classes excellent dans l’art de la communication pour résoudre des situations délicates.

De plus, elles sont expertes pour tromper avec aisance et entrer dans diverses circonstances. Les classes basées sur la sagesse, comme les Clercs ou les Druides, se montrent plus perspicaces et attentives à leur environnement.

L’option facile dans Baldur’s Gate 3 : la classe Guerrier

Si vous vous sentez dépassé, choisissez la classe de Guerrier. Cette classe est la plus simple à comprendre. Elle ne nécessite pas la gestion de sorts ou de Points de Ki. Vous repérez un ennemi, puis vous le combattez directement.

Par ailleurs, les Guerriers deviennent un peu plus complexes lorsqu’ils accèdent aux sous-classes au niveau 3 dans Baldur’s Gate 3 (une sous-classe reçoit des sorts). Cependant, c’est la classe la plus directe pour commencer, particulièrement si vous êtes novice.

Le choix entre originalité et personnalisation

Devez-vous jouer un personnage personnalisé ou un personnage d’origine ? Baldur’sGate 3 vous offre la possibilité de jouer en tant que personnage d’Origine. Cela signifie que vous pouvez simplement choisir l’un des PNJ de votre groupe et jouer avec lui dès le début.

C’est une option acceptable si vous désirez éviter le processus de choix de race et d’origine. Surtout si vous préférez vous concentrer sur d’autres aspects de la création de personnages.

Cela dit, cela vous limite également à l’histoire prédéfinie de ce personnage. Bien que cela demande plus d’efforts initiaux, créer un personnage personnalisé permet une liberté accrue. Par conséquent, vous pourrez vivre pleinement l’histoire de Baldur’s Gate 3 dans ses détails.

