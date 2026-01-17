Avengers: Doomsday vs Dune 3, qui l’emportera lors du Dunesday ?

Bracez-vous pour la plus grande bataille de l’année… hors des écrans ! Le 18 décembre 2026, un duel titanesque oppose Avengers: Doomsday à Dune : Partie 3, dans un phénomène déjà baptisé le Dunesday !

D’un côté, les héros de Marvel affrontent le multivers, de l’autre, la saga épique de Denis Villeneuve atteint son paroxysme. Qui triomphera au box-office ? Les fans devront peut-être… voir les deux. L’événement est déjà en marche.

Dunesday : la prochaine folie cinéphile après Barbenheimer ?

Et si la magie de Barbenheimer se répétait ? C’est en tout cas ce qu’espèrent Robert Downey Jr. et Timothée Chalamet. Les deux acteurs, présents ensemble à Los Angeles pour une projection du film Marty Supreme, ont annoncé vouloir créer un nouveau phénomène. Leur idée ? « Dunesday », un mot-valise fusionnant Dune et Doomsday, pour célébrer la sortie simultanée de Dune : Partie Trois et Avengers : Doomsday le 18 décembre prochain. « Nous verrons bien si nous sommes encore amis à ce moment-là », a ajouté Downey Jr. avec humour. Le pari est lancé !

Peut-on vraiment recréer le succès de Barbenheimer ?

Le duo mise sur la même recette qui a propulsé Barbie et Oppenheimer vers près de 2,5 milliards de dollars de recettes combinées en 2023 : l’effet d’entraînement. L’idée est que ces deux blockbusters, bien que radicalement différents, puissent se booster mutuellement en attirant les foules vers les salles obscures le même week-end. Depuis, d’autres tentatives comme « Glicked » (mélangeant Wicked et Gladiator II) ont essayé de capturer l’esprit du temps, mais sans égaler l’engouement planétaire du premier phénomène. Le « Dunesday » parviendra-t-il à créer la même étincelle ?

Robert Downey Jr. and Timothée Chalamet on ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ and ‘DUNE: PART 3’ releasing on the same day:



“We both have films opening on December 18th, and we decided to coin a name for it. We’re thinking ‘DUNESDAY.’”



(via @timotheenation)



pic.twitter.com/FtnyR3c2Kz — Avengers Updates (@AvengersUpdated) January 15, 2026

Quel est le potentiel de ces deux titres ?

Les atouts sont de taille. Avengers: Doomsday est le grand retour des frères Russo à la tête de la saga. Ils ont fait le précédent opus, Endgame. C’est le deuxième film le plus rentable de l’histoire avec 2,8 milliards de dollars. De son côté, Dune : Partie Trois s’appuie sur le triomphe critique et commercial de Dune : Deuxième Partie (715 millions de dollars). Il a solidifié l’univers épique de Denis Villeneuve dans le cœur du public. Réunir l’épique intergalactique et le choc des super-héros marveliens pourrait créer un tsunami au box-office.

Cette stratégie de sortie conjointe est-elle risquée ?

Certes, mettre deux titres aussi attendus en concurrence frontale peut sembler audacieux. Mais l’expérience Barbenheimer a montré qu’au lieu de se cannibaliser, deux films forts pouvaient générer un buzz décuplé. Et cela peut inciter le public à voir les deux, transformant une sortie en événement culturel. Tout dépendra de la réception critique et de l’appétit des fans pour deux marathonés cinématographiques en un week-end. Une chose est sûre : le 18 décembre, les salles de cinéma promettent d’être le théâtre d’une bataille épique pour l’attention, et peut-être le berceau du prochain phénomène viral. Alors, prêt pour le Dunesday ?

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn