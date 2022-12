Avec ces écouteurs sans fil vous promettent une utilisation « sans fin »

Ces écouteurs sans fil pour une utilisation « sans fin » sont parfaits pour vous offrir une totale autonomie au quotidien.

Est-ce que ça vous dit des écouteurs sans fil qui ne se déchargent jamais ? Si la réponse est oui, sachez que les nouveaux écouteurs sans fil pour une utilisation « sans fin » d’Urbanista sont actuellement disponibles sur le marché. Fonctionnant par énergie solaire, ces écouteurs sans fil Phoenix de la marque suédoise sont fonctionnels pour un usage prolongé. Dans ce mini guide, nous allons vous faire découvrir ces écouteurs et leur portée en matière d’utilisation quotidienne.

Des écouteurs révolutionnaires qui feront toute la différence

C’était au début de l’été de cette année que les écouteurs sans fil Phoenix d’Urbanista ont été révélés au grand public. Ils sont révolutionnaires tout simplement parce qu’ils sont les premiers écouteurs alimentés par l’énergie solaire. Leur boîtier de chargement est équipé d’un panneau solaire Powerfoyle, permettant une recharge instantanée.

Développés en partenariat avec la société suédoise Exeger, spécialiste de l’énergie solaire, ces écouteurs peuvent se charger à la lumière du soleil ou à la lumière ambiante. Où que vous soyez, vous ne risquerez plus d’être à cours de batterie avec ces écouteurs sans fil « sans fin » !

Des écouteurs avec un design ergonomique et intemporel

Les écouteurs sans fil Phoenix d’Urbanista ont le même design que les écouteurs Urbanista auto-chargeants. Ces derniers ayant fait l’engouement des utilisateurs dès leur sortie en 2020. Deux ans après, la marque revient sur des écouteurs avec le même design mais à une différence près. En effet, le Phoenix se caractérise par son système hybride réducteur de bruit. Ils sont capables de filtrer les sons ambiants pour que vous puissiez passer des appels en toute tranquillité. Pour ce système, la marque s’est inspirée des écouteurs AirPods Pro 2 d’Apple.

Côté autonomie, les Phoenix offrent une autonomie de 8 heures pour les écouteurs avec une réserve de batterie de 32 heures de son boîtier. Comparé à d’autres écouteurs sans fil, ce modèle va bien au-delà de toutes les attentes. En plus de la recharge solaire dont ils embarquent, ces écouteurs sans fil pour une utilisation « sans fin » sont également intra-auriculaires et équipés de panneaux lumineux Powerfoyle tout comme leur prédécesseur. De quoi offrir un confort inégalé et une sécurité accrue lorsque vous les portez !

Des écouteurs sans fil parfaitement écologique

Il faut croire que les caractéristiques écologiques des Phoenix font d’eux les meilleurs écouteurs sans fil les plus en vogue du moment. Avec ces écouteurs, vous pouvez dire adieu aux câbles d’alimentation tout en embrassant le confort partout où vous vous trouvez. Que ce soit pour passer des appels ou pour écouter de la musique, la fonction auto-charge confère une commodité pour un usage sans fin.

Bien que les Phoenix soient les pionniers en matière de charge solaire, on peut avoir la certitude qu’ils se distingueront toujours de leurs futurs concurrents. La fonction solaire se combinent parfaitement avec ses différentes fonctions. Vos écouteurs sans fil bénéficieront d’un système de réduction de bruit active ainsi que d’un Bluetooth 5.2.

La question que l’on se pose c’est « est-ce que la qualité sonore sera au rendez-vous » avec les Phoenix ? Une question à laquelle nous pouvons répondre après les avoir testé. Par contre, nous pouvons dire que ces écouteurs seront durables pour un usage sans fin. Pour ce qui est du prix, les écouteurs sans fil Phoenix coûtent 149 euros.