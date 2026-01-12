Zenbook DUO 2026 : un PC ASUS portable pensé pour durer

Le Zenbook DUO 2026 combine double écran OLED, autonomie prolongée et design ultra-mobile. ASUS repense la performance portable avec son châssis en Ceraluminum™.

Le Zenbook DUO fait peau neuve en 2026 avec une version conçue pour les professionnels nomades. Pensé pour conjuguer puissance, autonomie et confort visuel, ce nouveau modèle mise sur une démarche innovante du PC portable. Son double écran OLED, son châssis en Ceraluminum™ et ses composants de dernière génération en font un allié de choix pour les créateurs en déplacement.

Un design centré sur la durabilité et le mouvement

La marque ASUS a revu l’ergonomie et la structure de son Zenbook DUO pour mieux répondre aux exigences des utilisateurs mobiles. Le châssis en Ceraluminum™, matériau exclusif qui allie légèreté et résistance, constitue l’ossature d’un ordinateur pensé pour durer. Chaque détail, comme la charnière escamotable ou la béquille intégrée repensée, renforce la portabilité de l’ensemble.

Le clavier Bluetooth® MagLatch™ se détache et se replace facilement grâce à son système d’ancrage magnétique. Ce dispositif facilite la transition entre les différents modes d’utilisation. Une attention particulière a été portée à la robustesse, avec une carte mère consolidée et un cadre renforcé, pour une expérience fiable sur le long terme.

Plus de puissance, plus longtemps

Le Zenbook DUO (2026) ne fait aucun compromis sur la performance. Avec un processeur qui allie jusqu’à l’Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 et une double batterie de 99 Wh, il promet une autonomie prolongée, même lors de tâches intensives. Cette configuration permet de travailler avec la fluidité d’un ordinateur de bureau, sans renoncer à la liberté d’un portable.

Le multitâche est facilité par le logiciel ScreenXpert, revu pour optimiser les usages sur double écran. À cela s’ajoutent des options de configuration. Elles intègrent les processeurs AMD Ryzen AI 400 Series pour les utilisateurs qui privilégient l’optimisation IA.

Une immersion visuelle et sonore renforcée

L’élément central du Zenbook DUO reste son double écran. ASUS a intégré deux dalles OLED Lumina Pro de 14 pouces en définition 3K, avec un traitement antireflet. Elles atteignent une luminosité de 1000 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’espace réduit entre les deux écrans, grâce à une conception à ouverture à plat, améliore le confort visuel et l’expérience utilisateur.

Côté son, le système à six haut-parleurs promet une immersion rare pour un format aussi compact. La nouvelle mouture du Zenbook DUO se positionne ainsi comme une véritable station de travail et de création multimédia portable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

