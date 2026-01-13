Nouveautés ASUS au CES 2026 : PZ14 et GoPro PX13

La marque ASUS frappe fort au CES 2026 avec deux machines créatives : la tablette ProArt PZ14 et le laptop ProArt GoPro PX13, pensées pour des usages professionnels exigeants.

ASUS a levé le voile sur deux nouveaux produits phares lors du plus grand salon tech mondial : la tablette ProArt PZ14 et l’ordinateur ProArt GoPro Edition PX13, deux propositions radicalement différentes mais résolument tournées vers les créateurs. Entre puissance, mobilité et IA embarquée, la marque joue la carte de la spécialisation haut de gamme.

Une tablette créative ultrapuissante : ProArt PZ14

Conçue pour les professionnels de l’image, la ProArt PZ14 pousse la création nomade vers de nouveaux sommets. Fine (9 mm), légère (790 g) et renforcée selon les standards militaires, elle embarque le processeur Snapdragon® X2 Elite à 18 cœurs, secondé par un NPU de 80 TOPS, pour des flux de travail accélérés par l’IA.

Son écran OLED 144 Hz HDR de 14 pouces, accompagné du stylet ASUS Pen 3.0 et d’un clavier Bluetooth détachable, en fait un outil de production complet. Les apps intégrées comme StoryCube, MuseTree et ProArt Creator Hub viennent structurer l’inspiration et automatiser le traitement des contenus, sur le terrain comme en studio.

Un PC portable collector pour les vidéastes : ProArt GoPro PX13

Pensé en partenariat avec GoPro, le ProArt PX13 GoPro Edition se destine aux créateurs de contenu en mouvement. Son format convertible 360°, sa finition Black Metal et son packaging personnalisable sont transformables en mallette de transport. Cela témoigne d’un produit pensé pour l’action.

Il intègre le processeur AMD Ryzen™ AI Max+ avec 50 TOPS de puissance IA, jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, et un écran OLED 3K tactile compatible stylet et ASUS DialPad. L’intégration directe du GoPro Cloud via StoryCube et une touche GoPro dédiée rendent le workflow encore plus fluide, depuis la capture jusqu’au montage.

Deux visions de la création, une même exigence de performance

Avec ces deux modèles, ASUS s’adresse à des créateurs exigeants mais aux usages très différents. La PZ14 mise sur la précision visuelle et la modularité dans un format tablette, tandis que le PX13 GoPro joue la carte de l’écosystème vidéo tout-en-un.

Puisque d’autres marques se contentent de puissance brute, ASUS ajoute des couches logicielles utiles, des designs adaptés à la mobilité, et une véritable réflexion sur l’expérience utilisateur. Une stratégie qui pourrait bien faire mouche sur un marché en quête d’outils polyvalents et intelligents.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



