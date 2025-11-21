« Astérix – Le Royaume de Nubie » : premières images et synopsis dévoilés pour le film 3D de 2026

Le village des irréductibles Gaulois n’a pas fini de nous surprendre ! Pour la première fois, Astérix, Obélix et Idéfix s’apprêtent à quitter les brumes de l’Armorique pour les sables brûlants du Royaume de Nubie, sur le continent mystérieux d’Afrique.

Ce tout nouveau film d’animation en 3D, prévu pour 2026, nous promet une épopée haute en couleur, entre combats épiques et gags légendaires. Préparez la potion magique : l’aventure prend une nouvelle dimension !

Quand la potion magique tourne au fiasco

Le village des irréductibles Gaulois s’apprête à vivre sa plus grande pagaille ! Le 2 décembre 2026, Astérix et Obélix reviennent dans leur troisième opus en animation 3D pour une aventure totalement inédite qui les mènera aux confins de l’Égypte antique. La faute à un terrible quiproquo : l’élixir de jouvence de Panoramix s’est mélangé à la potion magique, transformant tous les habitants en enfants turbulents. Seuls nos deux héros échappent à cette métamorphose désastreuse.

Mission sauvetage pour Astérix et Obélix

Alors qu’une attaque romaine menace le village devenu vulnérable, le duo mustaché n’a d’autre choix que de prendre la mer. Leur objectif : atteindre le mystérieux Royaume de Nubie, situé au sud de l’Égypte, pour y dénicher l’antidote qui rendra leur forme adulte à tous les Gaulois. Un périple exotique qui s’annonce riche en découvertes et en affrontements épiques, dans la plus pure tradition des aventures égyptiennes de la saga.

Une création 100% originale pour renouveler la saga

Pour la première fois, les scénaristes Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière ont carte blanche pour imaginer une histoire qui ne s’inspire d’aucun album existant. Cette liberté créative leur permet d’explorer de nouveaux horizons tout en conservant l’ADN cher aux fans : humour décalé, anachronismes savoureux et combats endiablés contre les légionnaires. Un pari audacieux qui pourrait bien renouveler magistralement la formule.

Un voyage visuel aux couleurs chaudes

Les premières images dévoilées promettent un véritable festin pour les yeux. On y découvre nos héros cheminant dans des paysages désertiques magnifiés par des ciels orangés, tandis que le village gaulois transformé en cour de récréation géante offre des scènes aussi cocasses qu’inattendues. La patte graphique des précédents films est respectée, mais avec une colorimétrie plus chaude et une lumière spécialement travaillée pour évoquer la chaleur africaine.

Un réalisateur aguerri aux commandes

C’est Alexandre Heboyan qui dirigera cette nouvelle aventure. Fort de son expérience chez DreamWorks sur des films comme Kung Fu Panda, et après avoir co-réalisé Mune, le gardien de la Lune, ce jeune réalisateur de 44 ans apporte sa sensibilité et son expertise technique. Son défi : marier la poésie visuelle qui caractérise son travail avec l’humour et l’énergie propre à l’univers d’Astérix.

Le mystère plane sur les voix

Si la distribution vocale n’est pas encore officialisée, on s’interroge avec passion sur le choix des comédiens. Qui succédera à Roger Carel pour la voix d’Astérix ? Guillaume Briat reprendra-t-il le rôle d’Obélix ? Et quelles nouvelles têtes viendront incarner les personnages nubiens ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans les mois à venir.

Un lancement mondial pour les fêtes

Placé stratégiquement pour les vacances de Noël 2026, le film bénéficiera d’une distribution internationale dans plus de 50 pays. Produit par Alain Attal et distribué par SND, cet opus a toutes les cartes en main pour devenir le plus grand succès de la franchise en animation 3D, grâce à son scénario original, ses décors inédits et son universalité. Les fans n’ont plus qu’à patienter jusqu’en décembre 2026 pour vivre cette nouvelle aventure !

