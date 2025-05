Astérix et le combat des chefs sur Netflix, est-ce qu’il y a une surprise à la fin ?

Lorsque vous regarderez Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs sur Netflix, ne ratez pas le court-métrage après le générique du dernier épisode !

La nouvelle série Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs est enfin disponible sur Netflix. Les fans de nos Gaulois préférés s’en donnent d’ailleurs à cœur joie. Humour décalé, animation soignée, dialogues savoureux… le tout orchestré par Alain Chabat, fidèle au poste. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’un bonus surprise vous attend à la fin !

Une série fidèle avec un clin d’œil final à ne pas manquer

Alain Chabat revient en force avec cette série en cinq épisodes. Ils l’ont en fait adaptée de la célèbre bande dessinée de Goscinny et Uderzo. Le pitch de la série Netflix Astérix et Le Combat des Chefs ? Panoramix reçoit un menhir sur la tête, perd la mémoire, et la potion magique disparaît avec lui. Les Romains flairent alors l’opportunité et suggèrent un combat des chefs pour prendre le contrôle du village. On obtient ainsi un condensé d’humour, de références pop et de scènes épiques.

Mais Netflix ne vous a pas tout dit concernant Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs. Vous devez absolument rester jusqu’à la fin du générique du cinquième épisode. Là, vous aurez droit à un court-métrage drôle auquel vous ne vous attendiez pas. Je parle bien sûr de la séquence Mission Potager. Quatre minutes bonus que les spectateurs inattentifs risquent de rater… à tort !

La scène post-générique d’Astérix et Le Combat des Chefs

Alain Chabat a imaginé cette scène post-générique, tandis que Piano, Julien Daubas et Fabien Limousin se sont occupés de la réalisation. Elle change de style pour présenter une animation 2D pleine de charme. Elle suit deux sangliers bien décidés à voler des légumes dans un potager du village… sans finir en ragoût ! Un point de vue inédit, touchant et absurde sur les événements de la série Netflix Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs.

Ce court-métrage revisite par ailleurs les grands moments de la série sous un angle nouveau. C’est poétique, inopiné, et surtout une jolie façon de prolonger l’univers sans en faire trop. Bref, le dernier clin d’œil d’Alain Chabat est une réussite totale. Si vous êtes un grand fan de la franchise Astérix, vous ne devriez surtout pas passer à côté. Alors, lorsque vous regarderez Astérix et Le Combat des Chefs sur Netflix, n’éteignez pas votre écran trop tôt !

La série Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs… pic.twitter.com/wCboITN1KQ — MrPoulpy (@PoulpyLibre) May 1, 2025

