Comment jouer au mode Assaut de la Horde dans Fortnite ?

Envie de gagner dans l’Assaut de la Horde de Fortnite ? Voici quelques points que vous devez tenir en compte avant de jouer !

Plongez au cœur d’un monde où vous aurez une horde d’ennemis contrôlés par l’IA qui ont pour objectif de prendre le contrôle de votre base. Votre mission : les repousser et rester en vie le plus longtemps possible.

Alors, si vous adorez les jeux de stratégie, que vous appréciez le travail en équipe et que vous êtes un incollable en construction, l’Assaut de la Horde de Fortinite est celui qu’il vous faut. Mais pour pouvoir y jouer comme un pro, voici quelques secrets que vous devez sûrement savoir avant de vous lancer !

Les caractéristiques de l’Assaut de la Horde dans Fortnite

Avant de vous mettre en mode Assaut de la Horde dans Fortnite, voici quelques caractéristiques clés à connaître. Premièrement, ce jeu est basé sur la coopération. Vous allez jouer en équipe dans ce mode avec jusqu’à quatre joueurs travaillant ensemble pour défendre la base. Du coup, adepte de multijoueur, vous êtes au bon endroit !

Ensuite, vous devez avoir un sens aigu de la construction pour mettre en place des structures défensives tels que des murs, des pièges et des tours, pour se protéger des attaques ennemies. A noter que vous pourrez améliorer vos armes, vos compétences et les pièges que vous mettez en place. Objectif : collecter le maximum de ressource pendant le jeu !

Quelles sont les étapes pour jouer au mode Assaut de la Horde dans Fortnite ?

Maintenant que vous savez en quoi consiste exactement le mode Assaut de la Horde, voici les étapes à suivre pour jouer à ce mode et mettre en place votre stratégie. Avec ces quelques conseils vous n’aurez aucun mal à battre les ennemis et à protéger votre base tout en restant dans le jeu le plus longtemps possible ou presque ! Alors, prêt pour l’assaut ? Voici les étapes à suivre :

Allez dans le menu principal du jeu.

Cliquez sur « Jouer ».

Recherchez le mode de jeu « Assaut de la Horde » dans la liste des modes disponibles.

Sélectionnez le mode « Assaut de la Horde » pour commencer à jouer. Vous serez plongé dans un univers épique de Fortnite où de nombreuses surprises vont vous attendre !

Notez que la disponibilité du mode Assaut de la Horde peut varier en fonction des événements et des mises à jour du jeu. Assurez-vous de vérifier les annonces officielles de Fortnite pour connaître les périodes de disponibilité du mode quoi qu’il en soit, vous pouvez retrouver de nombreux défis Cauchemars 2023 dans le jeu avec plusieurs récompenses à la clé. De quoi séduire les gamers adeptes de Fortnite et de son environnement !