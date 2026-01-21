Arknights: Endfield – Guide du Débutant : par où commencer et quels opérations prioriser ?

Bienvenue sur Terra, Docteur ! Face à l’immensité d’Arknights: Endfield, il est facile de se sentir submergé. Mais grâce à ce guide de survie, vous ne mourrez pas une fois déployé. Voici les étapes cruciales à suivre lors de vos premiers jours, les ressources à ne pas négliger aux mécaniques essentielles.

Surtout, nous passons en revue les premiers opérateurs à débloquer et à monter en puissance pour former une escouade efficace sans vous ruiner. Préparez votre stratégie, la défense de la base commence maintenant !

Arknights Endfield : Votre kit de survie pour un départ en fanfare

Débarquer sur Terra dans Arknights Endfield, c’est un peu comme atterrir en plein tourbillon. Entre combats tactiques, gestion de base et exploration, le jeu ne vous prend pas par la main. Pas de panique ! Ce guide est votre boîte à outils pour passer de novice perdu à Endministrateur avisé. On va décortiquer ensemble les essentiels à maîtriser pour ne plus jamais se sentir submergé.

Le jeu est avare en explications pour l’exploration, mais quelques astuces changent tout. D’abord, oubliez le saut basique : il est poussif. Pour franchir un fossé ou atteindre un rebord, exécutez une ruée (dash) juste avant de sauter. Vous gagnerez une distance précieuse.

Ensuite, face à une ressource suspendue trop haut, ne renoncez pas. Effectuez une attaque en plein saut : l’animation vous propulsera légèrement vers le haut, juste ce qu’il faut pour l’attraper. Un réflexe à acquérir d’urgence.

Vos coéquipiers IA peuvent-ils tout faire à votre place ?

Presque ! Le système de collecte automatique est un vrai bijou, mais il a une condition : vos compagnons ne ramasseront une ressource que si vous l’avez récoltée vous-même au moins une fois. Dès que vous voyez un nouveau minerai ou une nouvelle plante, faites le premier geste. Ensuite, laissez-les faire. Ils s’occuperont aussi des butins ennemis et des tâches à la base. Une fois paramétré, c’est un gain de temps monstrueux.

Pourquoi faut-il fuir les foreuses portatives comme la peste ?

Vous démarrez avec des « Portable Originium Rigs ». Elles sont ingrates : il faut les poser, elles se remplissent vite, et vous courez sans cesse pour les vider. Votre premier objectif logistique est de les remplacer par des Electric Mining Rigs. Reliez-les à un Relay Tower et à des pylônes, et le minerai sera envoyé directement dans votre stock, automatiquement. Vous libérerez un temps précieux pour l’aventure.

C’est le piège numéro un : on ne compose pas une équipe par coup de cœur. Le système de dégâts a une vraie profondeur tactique. Deux grandes philosophies s’offrent à vous : les dégâts Arts (élémentaires) ou Physiques.

L’approche Arts : la symphonie élémentaire

Ici, on joue avec les éléments. Deux stratégies :

L’empilement pur : Concentrez deux attaques du même élément (ex : deux Glace) pour déclencher une Décharge Arts, une explosion de dégâts purs et durs.

: Concentrez deux attaques du même élément (ex : deux Glace) pour déclencher une Décharge Arts, une explosion de dégâts purs et durs. Les réactions : Mélangez deux éléments différents (ex : Glace + Chaleur) pour créer une Réaction Arts aux effets dévastateurs : gel, électrocution, dégâts sur la durée…

Les quatre éléments du jeu ouvrent un champ de combinaisons vaste :

Chaleur : Enflamme (Combustion)

: Enflamme (Combustion) Glace : Congèle (Solidification)

: Congèle (Solidification) Électricité : Electrocute (Électrification)

: Electrocute (Électrification) Nature : Corrode (Corrosion)

L’approche Physique : le gros coup à l’ancienne

La logique est différente : on prépare l’ennemi pour l’estocade finale. Le schéma est simple :

Marquez la cible avec l’état Vulnérable. Aggravez sa situation en la soulevant (Lift) ou en l’étalant au sol (Knock Down), ce qui empile encore plus de Vulnérable. Terminez le travail avec une attaque de type Écrasement (Crush) ou Brèche (Breach) qui consomme toutes les stacks de Vulnérable en un coup colossal.

Quels sont les réflexes de combat qui font la différence ?

Le tutoriel passe sous silence des mécaniques cruciales. En voici deux qui changeront votre expérience.

Comment éviter de se faire punir par sa propre attaque ?

Chaque personnage a une Attaque Lourde après 4 ou 5 coups normaux. Elle fait mal, mais son animation est longue et vous laisse vulnérable. La solution : l’annulation d’animation. Dès que le coup porte, esquivez ou utilisez une compétence. Vous conservez les dégâts mais évitez la posture statique. À pratiquer jusqu’à ce que ce soit un réflexe.

Faut-il vraiment switcher sans cesse entre ses personnages ?

Absolument pas ! C’est l’erreur classique. Vous pouvez utiliser les compétences de n’importe quel membre de l’équipe depuis l’arrière-plan. Contrôlez votre DPS principal et pressez simplement le bouton de compétence d’un autre opérateur. Il l’exécutera sans que vous n’interrompiez votre assault.

Comment gérer ses Points de Compétence (SP) comme un chef ?

Vos 4 personnages partagent un pool de 3 Points de Compétence (SP). Ils se rechargent lentement, mais vous en gagnez plus vite via des esquives parfaites et des attaques lourdes.

Compétences de Combat : Coûtent 1 SP. Peuvent être enchaînées si vous avez les points.

: Coûtent 1 SP. Peuvent être enchaînées si vous avez les points. Compétences de Combo : Ne coûtent pas de SP, mais ont un pré-requis (un ennemi gelé, à terre…). Elles ont aussi un temps de recharge.

: Ne coûtent pas de SP, mais ont un pré-requis (un ennemi gelé, à terre…). Elles ont aussi un temps de recharge. Ults : Nécessitent une jauge d’énergie pleine.

La clé est l’enchaînement. Gélez un ennemi, puis déclenchez la compétence de combo d’un autre opérateur conçu pour punir les cibles gelées. Créez des séquences, multipliez vos dégâts.

L’équipement : par où commencer sans se tromper ?

Ne vous perdez pas dans les sets. La priorisation est simple.

Les bonnes stats principales : C’est primordial. Équipez votre opérateur en fonction de sa statistique de scale (FOR, AGI, INT ou VOL). Une stat principale vaut environ cinq stats secondaires. Les bonus de type de dégâts : Ensuite, cherchez des pourcentages qui boostent la source principale de dégâts du personnage (ex : « Bonus DGT Comp. Combat » si ses dégâts viennent de ses compétences). Les bonus de set : Ne regardez-les qu’en toute fin, une fois au niveau endgame (équipement niveau 70). C’est l’étape du min-maxing, pas celle du départ.

Plusieurs bannières coexistent, avec des règles distinctes.

Nouveaux Horizons : Le banner départ. 40 tirages max pour un 6★ garanti, avec un sélecteur d’arme à la clé. Utilise des tickets spéciaux.

: Le banner départ. 40 tirages max pour un 6★ garanti, avec un sélecteur d’arme à la clé. Utilise des tickets spéciaux. Recrutement de Base : Le banner standard. Pitié à 80 tirages pour un 6★. Après 300 tirages totaux (toutes bannières confondues), vous pouvez échanger pour un 6★ spécifique.

: Le banner standard. Pitié à 80 tirages pour un 6★. Après 300 tirages totaux (toutes bannières confondues), vous pouvez échanger pour un 6★ spécifique. Bannière à Chartes : Celle des opérateurs en vedette. Pitié à 80, avec 50% de chance que ce soit le featured. Si vous le ratez, le prochain 6★ est garanti être lui. Pire cas : 120 tirages. Attention, la pitié ne se transfère pas entre bannières featured.

: Celle des opérateurs en vedette. Pitié à 80, avec 50% de chance que ce soit le featured. Si vous le ratez, le prochain 6★ est garanti être lui. Pire cas : 120 tirages. Attention, la pitié ne se transfère pas entre bannières featured. Arsenal d’Échange : Pour les armes. Vous obtenez des tickets via les tirages personnages. Tous les 4 tirages, un 6★ garanti (25% de chance featured). À 8 tirages, l’arme featured est garantie. Vous pouvez aussi acheter des armes spécifiques directement.

En résumé, Arknights Endfield est un jeu riche qui récompense la maîtrise progressive. Concentrez-vous d’abord sur une équipe cohérente (Arts ou Physique), apprenez à annuler vos attaques lourdes, et laissez vos AI ramasser les ressources après votre premier exemple. Le reste viendra avec le temps et l’expérience. Bonne chance sur le champ de bataille, Endministrateur !

