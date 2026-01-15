I Am Future: Le guide de survie ultime pour bien bâtir votre base et prospérer dans ce monde

L’océan n’a pas été tendre avec vous ? Dans I Am Future, votre toit est un balcon flottant perdu en mer. Entre robots capricieux, cultures hydroponiques et requins curieux, survivre relève du défi quotidien.

Mais avec un peu de récup’ et beaucoup d’ingéniosité, ce bout de béton peut devenir un véritable paradis autosuffisant. Prêt à dompter les vagues et à bâtir votre empire sur l’eau ? Notre guide est votre planche de salut.

I Am Future : le guide de survie ultime pour bâtir votre base et prospérer dans ce monde

Imaginez un monde englouti, où votre dernier refuge est un toit perdu au milieu de l’océan. Bienvenue dans I Am Future, un jeu de survie post-apocalyptique qui mise sur l’ambiance cosy plutôt que sur l’angoisse permanente. Seul entouré de robots bavards, votre mission est de tenir sur ce bout de béton en gérant votre faim, en bricolant des technologies de fortune et en créant un petit havre de paix. Mais ne vous y trompez pas : sous ses airs détendus, le jeu reste une véritable aventure de survie. Pour bien démarrer, voici quelques conseils essentiels.

Pourquoi la pêche est-elle votre meilleure alliée au début ?

Dans les premiers jours, l’agriculture est compliquée : l’engrais est rare et les plantes poussent lentement. La faim est votre plus grande menace, et les baies ou champignons glanés ici et là ne calent pas longtemps l’estomac. La solution ? Jetez votre ligne à l’eau ! La pêche vous permet de préparer l’une des recettes les plus simples et efficaces : le Patty.

Utilisez des vers (issus de l’agriculture) ou, plus accessible, des palourdes comme appâts. Pour attraper ces dernières à coup sûr, fabriquez des Appâts à Mollusques à l’établi avec de la Biomasse. Une fois le poisson pêché, direction le feu de camp pour le découper en filets et en huile. Deux filets + une huile = un Patty réconfortant. Une bouffée d’air frais quand le frigo est vide.

Faut-il se lancer dans la grande cuisine gastronomique ?

Pas tout de suite ! Votre jauge de faim diminue en permanence, il faut donc manger souvent. Mais inutile de viser des plats complexes qui engloutissent des ressources précieuses. Des recettes simples font très bien l’affaire. Par exemple, les Champignons Cuits au Feu (trois Nightshrooms rôtis) restaurent une vingtaine de points de faim et peuvent vous sustenter longtemps. Gardez les salades de fruits de mer ou les burgers pour plus tard, quand vous aurez des stocks confortables. L’idée est de survivre sans se compliquer la vie : les ressources comme la Biomasse ou les Brightflowers sont trop utiles pour être mangées telles quelles.

Allumer un feu consomme des planches, une ressource précieuse qui met du temps à se renouveler (les arbres repoussent, mais lentement). Alors, optimisez ! Avant d’allumer, rassemblez une bonne quantité d’ingrédients et cuisinez une dizaine de portions d’un coup. En bonus, profitez des flammes pour désaliniser l’eau de mer : remplissez des seaux d’eau salée, faites-les bouillir et remplissez vos réserves d’eau douce. Et avant d’éteindre le feu, pensez à fabriquer du charbon avec les braises restantes. C’est malin et ça évite le gaspillage.

Où installer votre potager pour éviter les invasions ?

L’emplacement de vos jardinières est crucial. Pour une raison simple : tenez-les le plus loin possible des grandes plantes violettes. Si vous négligez cette règle, des sangsues apparaîtront la nuit, dévoreront vos plantations et les transformeront en Mauvaises Herbes Infectées. Un cauchemar pour tout agriculteur débutant ! Si ces bestioles s’approchent, vous pouvez les porter à distance pour les éloigner. Pensez aussi à l’avenir : disposez vos carrés de culture de manière organisée pour faciliter l’installation future d’un système d’arrosage automatique. Et si votre installation est un peu anarchique, pas de panique : le Nano-Transporteur (à débloquer plus tard) vous permettra de tout réorganiser.

Pourquoi stocker planches et tôles près de chez soi ?

Les planches et les tôles métalliques sont les ressources de base de votre aventure. Au début, vous les trouvez près de votre base, mais au fur et à mesure de votre progression, il faudra aller les chercher plus loin. Pour éviter les allers-retours épuisants, construisez dès que possible un Stockage à Tôles et un Stockage à Planches. Ainsi, vous aurez toujours un petit stock à portée de main pour allumer un feu ou bricoler un objet urgent. Petit truc en plus : si votre jauge de faim est au-dessus de 65, vous pouvez porter deux planches à la fois. Un gain de temps non négligeable !

Entre l’amélioration de votre base, la construction du pont principal et les nombreux crafts, il est facile de perdre la trace des matériaux nécessaires. Pour éviter de courir inutilement, utilisez la fonction Épingler. Cliquez sur l’objet que vous voulez fabriquer ou améliorer, puis sur l’icône en forme de trombone en bas à droite de la fenêtre. La liste des ressources nécessaires s’affichera alors en permanence sur le côté de votre écran. Fini les oublis et les retours précipités à l’établi !

Quand faut-il commencer à collectionner des U-Coins ?

La plupart des ressources sur votre toit ne sont pas infinies. Pour obtenir des matériaux spécifiques, des paquets de graines ou des objets clés, vous devrez envoyer votre drone en expédition via la Tour Intelligente (une fois réparée). Certains lieux visités sont des boutiques, où il faudra payer en U-Coins. La seule façon d’en obtenir est de construire une Ferme Cryptographique. Faites-le le plus tôt possible ! Une seule ferme peut suffire, mais deux vous garantiront une réserve confortable et vous éviteront toute pénurie au moment de faire vos emplettes.

Votre inventaire se remplit à une vitesse folle entre les plantes, les matériaux, les outils et la nourriture. La priorité absolue ? Construisez plusieurs Petits Stockages (au moins trois) et étiquetez-les. Un pour les graines, un pour les matériaux de construction, un pour la nourriture… Cette organisation vous fera gagner un temps précieux. Ensuite, chassez les Modules pour Sac à Dos pour agrandir votre inventaire personnel. Vous en trouvez un en démontant le robot cassé près de la Tour Intelligente, et un autre est en vente dans le distributeur près d’Earl, le frigo parlant. Avec ces précieuses Cellules d’Inventaire, vous pourrez fabriquer des extensions et partir à l’aventure l’esprit léger.

Avec ces conseils en poche, votre aventure sur les eaux devrait débuter sous les meilleurs auspices. I Am Future est une expérience de survie où l’ingéniosité et l’organisation paient plus que la force brute. Alors, prenez votre canne à pêche, organisez votre stockage et profitez du coucher de soleil sur votre royaume flottant. La survie n’a jamais été aussi relaxante… ou presque !

