Aqara lance ses nouveautés domotiques pour la rentrée 2025

Aqara dévoile ses solutions domotiques intelligentes pour une rentrée plus sûre et connectée. Entre sécurité, confort et simplicité, la maison devient vraiment intelligente.

La marque Aqara, spécialisée dans la domotique intelligente, profite de la rentrée pour dévoiler trois nouveautés destinées à sécuriser et simplifier le quotidien des familles : le Doorbell Camera Hub G410, la serrure connectée Smart Lock U200 Lite et la caméra extérieure G100. Compatibles avec les grands écosystèmes domotiques (Matter, Apple Home, Google, Alexa, Home Assistant), ces solutions se distinguent par leur accessibilité et leur installation simplifiée.

Le Doorbell Camera Hub G410, pivot de la sécurité connectée

Véritable concentré de technologies, le Doorbell Camera Hub G410 combine sonnette vidéo 2K et hub domotique. Cette double fonction illustre la volonté d’Aqara de rendre la sécurité plus intuitive et intégrée. L’appareil embarque une reconnaissance faciale locale et un radar mmWave, capables de différencier humains et mouvements parasites. Cela réduit considérablement les fausses alertes. Cela montre l’efficacité de cette technologie par rapport aux capteurs PIR classiques.

Compatible avec HomeKit Secure Video, Google Assistant ou encore Alexa, le G410 mise sur la flexibilité : stockage local (microSD, NAS) ou cloud sécurisé, installation filaire ou sur piles. On retrouve également des fonctions personnalisables comme la création de sonneries ou le masquage d’images sensibles, preuve qu’Aqara cherche à combiner sécurité et confort d’usage. À noter que le G410 agit aussi comme hub Zigbee et Matter, capable de piloter d’autres capteurs et lumières de la maison. Une intégration stratégique qui en fait un véritable centre de contrôle domestique.

U200 Lite, la serrure qui démocratise l’accès intelligent

Avec la Smart Lock U200 Lite, Aqara s’attaque à un segment en pleine expansion : celui des serrures connectées. L’installation se veut rapide, sans perçage ni modification de l’existant pour rendre l’accès intelligent plus accessible. Les utilisateurs peuvent ouvrir leur porte via smartphone, carte NFC, Apple Home Keys, code ou commande vocale. L’appareil, compatible avec Matter over Thread, gagne en stabilité et s’intègre facilement aux principaux écosystèmes.

L’aspect pratique est renforcé par une batterie rechargeable USB-C avec jusqu’à six mois d’autonomie, un verrouillage automatique grâce à un gyroscope, ainsi que des modes silencieux adaptés à différents moments de la journée. « Le U200 Lite propose trois modes : Silencieux, Standard et Rapide », précise Aqara. Cela souligne son adaptation aux usages quotidiens. Ce produit illustre une tendance forte : l’essor de solutions de sécurité pensées pour les foyers familiaux, loin du marché élitiste des premières générations de serrures connectées. Puisqu’elle mise sur le confort et la simplicité, Aqara entend élargir son public et accélérer la démocratisation de la maison intelligente.

La caméra G100, un œil vigilant à l’extérieur

Dernière pièce de ce trio, la caméra extérieure G100 vient compléter le dispositif. Étanche et résistante (IP65), elle s’adapte aux environnements extérieurs comme les jardins, garages ou entrées secondaires. Dotée d’une résolution 2K (2304×1296), elle propose deux modes de vision nocturne, dont un éclairage discret en infrarouge. Aqara insiste sur ses capacités d’intégration, avec une compatibilité HomeKit Secure Video, Google, Alexa ou encore Home Assistant via RTSP.

La G100 combine également détection locale et services cloud avancés (animaux, véhicules, colis), pour assurer la précision des alertes. Avec le Wifi 6, Aqara signe le gage de la fluidité et de la fiabilité, même sur des réseaux saturés. Autre atout : le stockage flexible. Cela va du microSD jusqu’au cloud chiffré, avec options de time-lapse pour condenser une journée en quelques secondes. Avec cet équipement, Aqara répond à une demande croissante : sécuriser les abords du domicile sans sacrifier la simplicité d’installation ni la confidentialité des données.

