Caméra 4K, serrure UWB, capteurs IA : Aqara au CES

Aqara dévoile ses dernières innovations en intelligence spatiale au CES 2026. Thermostat, caméra, capteurs, serrure : l’écosystème repense l’automatisation des espaces intelligents.

En plein cœur du CES 2026, Aqara, géant de l’IoT, a levé le voile sur une série d’innovations qui donnent un nouveau souffle à la notion d’espace intelligent. Sur son stand du Venetian Expo, la marque propose une immersion dans un futur où les technologies ne se contentent plus de réagir, mais anticipent activement les besoins des occupants.

Thermostat et caméra : une double centrale d’intelligence domestique

Le nouveau Thermostat Hub W200 incarne cette ambition. Compatible avec les technologies Apple telles qu’Adaptive Temperature et Clean Energy Guidance, il adapte le confort thermique selon l’activité détectée et optimise la consommation énergétique. Un écran tactile couleur permet même de contrôler la sécurité du domicile.

À ses côtés, la Camera Hub G350 devient la première caméra Aqara certifiée Matter. Elle se distingue par une vision 4K panoramique, un zoom hybride et une IA embarquée capable de reconnaître visages, sons ou mouvements. L’ensemble forme un écosystème unifié, ouvert aux produits d’autres marques compatibles Matter.

Capteurs intelligents : la maison devient sensible et réactive

Avec le capteur spatial FP400 et le capteur multi-états P100, Aqara pousse plus loin la perception des environnements. Le premier, basé sur un radar mmWave, suit la position des personnes dans une pièce, détecte les chutes et mesure l’activité.

Le second, ultra polyvalent, repère les mouvements, les vibrations et les inclinaisons. Il peut par exemple déclencher une alerte en cas de bris de vitre ou de déplacement suspect. Ces dispositifs ne se contentent pas de surveiller : ils interprètent et apprennent. Cela ouvre la voie à des automatisations plus subtiles et plus humaines.

Serrure U400 et Aqara Builder : vers une gestion globale et fluide

Dernière brique de cet écosystème : la serrure U400, dotée de la technologie UWB. Elle propose un déverrouillage mains libres via iPhone ou Apple Watch, dès que l'utilisateur s'approche à deux mètres.

En parallèle, Aqara présente Aqara Builder, sa plateforme cloud de gestion des espaces. Pensée pour les professionnels comme pour les particuliers, elle centralise les installations, permet un contrôle à distance et facilite le support technique multi-sites. Une solution qui reflète la volonté d’Aqara de proposer des environnements réellement adaptatifs, connectés et humains.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

