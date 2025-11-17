FP300 : le capteur Aqara sans fil plus intelligent

Aqara enrichit son catalogue avec le FP300. C’est un capteur de présence à piles pensé pour s’intégrer dans tous les écosystèmes Matter.

Le fabricant chinois, déjà bien installé dans l’univers de la maison connectée, dévoile un capteur pensé pour fonctionner sans fil avec une précision rarement vue sur un produit à piles. Avec le FP300, le premier modèle indépendant des branchements, la marque Aqara espère séduire un public qui cherche une installation simple et compatible avec tous les grands écosystèmes domotiques.

Une détection plus fine grâce au duo mmWave et PIR

Le cœur du FP300 repose sur la combinaison de deux technologies souvent opposées, mais ici complémentaires. Il y a l’onde millimétrique et l’infrarouge passif. Cela permet au capteur de percevoir les micro-mouvements d’une personne immobile comme une respiration. Le FP300 évite les déclenchements intempestifs provoqués par un animal ou un changement brutal de luminosité. Aqara insiste sur la précision de ce duo, qui s’appuie sur des capteurs internes de lumière, de température et d’humidité pour mieux comprendre l’environnement.

L’objectif n’est plus seulement de détecter un passage, mais d’interpréter ce qui se passe dans une pièce avec un niveau de finesse rarement associé à un appareil alimenté par deux piles CR2450. Au fil des usages, le FP300 apprend les habitudes du foyer. La marque évoque un système d’analyse capable de filtrer les signaux parasites, une sorte de veille intelligente qui s’adapte aux rythmes du quotidien.

Un capteur autonome pensé pour toutes les configurations

Le FP300 se distingue aussi par sa simplicité d’installation. Sa compacité et son fonctionnement entièrement sur piles lui permettent de se fixer sur un mur, un plafond ou même une surface métallique grâce à une attache magnétique. Aqara recommande toutefois de l’orienter face à la zone de passage pour optimiser la détection des micro-mouvements. C’est le cas dans les pièces où l’activité humaine reste faible. Certains environnements restent à éviter, comme les sorties d’air de climatiseurs ou les zones exposées à de fortes turbulences. Cela pourrait perturber l’apprentissage initial.

Une fois en place, le capteur réclame un court temps d’adaptation pour analyser l’espace. Les utilisateurs peuvent ensuite ajuster sa portée, son niveau de sensibilité ou le délai de réaction depuis l’application Aqara Home. Une manière d’adapter l’appareil à différents usages, du simple allumage automatique d’une lumière à un scénario plus complexe d’optimisation énergétique.

Une compatibilité Matter pour une intégration sans friction

Aqara continue de miser sur les standards ouverts, et le FP300 en est l’exemple le plus direct. Compatible Matter, il peut communiquer en Thread ou en Zigbee selon le hub choisi. Cette double connectivité garantit une intégration fluide dans Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant ou Homey.

Pour l’utilisateur, cela se traduit par des automatismes plus rapides et une installation simplifiée, malgré la nécessité de choisir le protocole lors du premier appairage. L’appareil est déjà disponible chez les revendeurs agréés, sur Amazon et sur le site officiel. Avec un prix fixé à 49,99 €, Aqara entend s’imposer sur un segment où la précision de détection devient aussi importante que la sobriété énergétique.

