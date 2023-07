AppleGPT : 5 façons dont l’IA d’Apple révolutionnera l’iPhone !

Apple prépare une annonce significative liée à l’IA générative et aux chatbots, selon un rapport de Bloomberg. Les implications pour les appareils Apple, comme l’iPhone, restent encore floues.

Bien que ces rumeurs confirment la compétitivité d’Apple, Apple pourrait envisager une utilisation plus poussée de l’IA générative. Des améliorations pourraient toucher l’autocorrection et d’autres fonctionnalités. Mais voyons déjà les 5 possibilités les plus probables pour cette technologie, baptisée Ajax et basée sur le framework Google Jax.

Une Siri vraiment utile

Siri a toujours été critiqué pour son manque d’efficacité. Malgré son lancement en 2011, il n’a que peu évolué depuis. Cependant, Apple pourrait bien annoncer la prochaine génération de Siri en 2024.

Cette nouvelle version devrait apporter des améliorations basées sur les grands modèles de langage conversationnel. La question pour Apple est que l’actuel Siri est conçu pour apprendre autant que possible hors ligne.

Cela pourrait limiter les améliorations IA importantes malgré les progrès de l’Apple Neural Engine. Néanmoins, une version plus conversationnelle de Siri pourrait être mise en avant, tout en respectant sa politique de confidentialité.

Une application de santé intelligente

En parallèle d’une nouvelle version de Siri, Apple travaillerait sur une nouvelle version de son application Santé iOS. Cette dernière serait alimentée par l’apprentissage automatique. Cela pourrait arriver dès septembre prochain.

Les rumeurs suggèrent que cette nouvelle application fournirait des recommandations personnalisées. Elles se baseraient sur les données de fréquence cardiaque, de sommeil, de régime alimentaire et de respiration.

Si Apple développe des chatbots conversationnels avec Siri, cela pourrait permettre aux utilisateurs d’interroger leurs données de santé. Les utilisateurs pourraient poser ces questions plutôt que de recevoir de simples résumés impersonnels. Les fonctionnalités axées sur la santé mentale pourraient également être améliorées grâce à l’IA.

Un nouveau service de coaching fitness

En plus des améliorations de l’application Santé, Apple travaillerait sur un nouveau service de coaching, probablement nommé Quartz. Ce service, annoncé l’année prochaine, utiliserait l’IA et les données de l’Apple Watch.

Il proposerait des programmes de coaching personnalisés axés sur la motivation, les habitudes alimentaires et le sommeil. Quartz pourrait être un autre domaine d’application du framework Ajax.

Ce dernier crée de grands modèles de langage aptes à la conversation et à la synthèse de grandes quantités de données. Toutefois, contrairement à l’application Santé, l’utilisation de Quartz pourrait être soumise à des frais, semblables à Apple Fitness Plus.

Un appareil photo encore plus intelligent

Apple utilise déjà l’IA (ou l’apprentissage automatique) dans le traitement des photos sur iPhone. De nouvelles avancées en IA générative pourraient améliorer davantage vos clichés et vidéos.

L’accent serait mis sur l’édition automatisée des photos, domaine dans lequel Apple a déjà fait des progrès. Grâce à Ajax, l’application Appareil photo pourrait offrir des améliorations significatives.

Celles-ci pourraient inclure l’élimination automatique d’objets indésirables ou un ajustement fin des photos en fonction de vos préférences. Une interface de type chatbot pourrait également faciliter la recherche de photos dans la Pellicule. Cela serait similaire aux pouvoirs de reconnaissance d’images du Google Bard.

Une recherche plus puissante

Les grands modèles de langage sont capables de résumer rapidement d’énormes quantités d’informations. Cela pourrait améliorer considérablement la fonction de recherche de votre iPhone.

Actuellement, la recherche de l’iPhone est un peu aléatoire. Elle est incapable de traiter des requêtes spécifiques et conversationnelles concernant les applications natives telles que Mail, Photos et Rappels.

Bien que moins sensationnelle que des mises à jour d’Apple Maps ou de Safari mobile, la possibilité de trouver rapidement n’importe quoi sur votre iPhone serait une amélioration significative pour la qualité de vie des utilisateurs. C’est une fonctionnalité que les dérivés du framework Ajax d’Apple pourraient contribuer à réaliser.