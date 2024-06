Apple : Dénichez les pépites cachées dans la mise à jour iOS 18

La mise à jour iOS 18 apporte son lot de nouveautés majeures attendues, mais aussi de petits changements discrets qui amélioreront grandement l'expérience quotidienne sur iPhone.

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé en grande pompe les principales nouveautés d'iOS 18, la prochaine mise à jour majeure de son système d'exploitation mobile. Parmi les fonctionnalités phares, on peut citer le tout nouveau mode économie d'énergie, les améliorations apportées à iMessage, et la prise en charge étendue de la réalité augmentée. Cependant, en coulisses, les équipes d'Apple ont également travaillé sur de nombreuses petites optimisations et changements qui, bien que moins spectaculaires, pourront grandement améliorer l'expérience utilisateur au quotidien.

Interface et personnalisation

Une des nouveautés discrètes mais pratiques d'iOS 18 est l'ajout d'un bouton d'extinction dans le Centre de contrôle. Désormais, il suffit d'un simple geste pour éteindre rapidement son iPhone, sans avoir à naviguer dans les menus. L'interface utilisateur bénéficie également de nouvelles animations haptiques visuelles, qui offrent un retour visuel lorsque vous appuyez sur les boutons de mise sous tension et de volume.

La personnalisation de l'écran d'accueil a été améliorée, avec la possibilité de masquer les noms des applications pour un affichage plus épuré. De plus, les widgets peuvent désormais être redimensionnés à la volée, ce qui permet une organisation plus flexible de l'écran d'accueil en fonction des préférences de chacun.

Gestion de la batterie

Apple a porté une attention particulière à la gestion de la batterie dans iOS 18. Un nouveau système d'alerte prévient lorsque la batterie est rechargée avec un chargeur lent, ce qui permet d'opter pour une solution plus rapide si nécessaire. Pour les utilisateurs de l'iPhone 15, un nouveau paramètre permet de définir une limite de chargement maximale, ce qui peut prolonger la durée de vie de la batterie.

Même lorsque la batterie est complètement déchargée, iOS 18 affichera l'heure lors de la tentative d'allumage de l'appareil, une fonctionnalité simple mais qui peut être très utile.

Applications

L'une des nouveautés les plus remarquables d'iOS 18 est l'introduction d'une nouvelle application dédiée aux mots de passe. Baptisée « Mots de passe« , elle centralise tous vos identifiants et mots de passe, et vous permet de partager facilement les connexions Wi-Fi avec vos invités via un QR Code.

L'application Photos a été repensée, avec l'ajout de suggestions de fonds d'écran basées sur vos propres photos, ainsi qu'un nouveau lecteur vidéo doté de contrôles classiques. L'application Notes gagne la prise en charge des couleurs et des calculs automatiques, tandis que l'application Calendrier vous permet désormais de « zoomer » sur les événements pour en voir les détails.

Clavier et saisie

Le clavier d'iOS 18 devient bilingue, prenant en charge simultanément deux langues différentes, avec corrections et suggestions dans les deux langues. Une fonctionnalité particulièrement pratique pour ceux qui alternent régulièrement entre plusieurs langues.

Dans l'application Téléphone, la saisie prédictive T9 fait son grand retour. Cette fonctionnalité, autrefois populaire sur les téléphones à clavier physique, facilite la recherche de contacts grâce à sa capacité à prédire les mots que vous tapez.

Autres changements

Parmi les autres changements notables, citons la nouvelle interface iCloud plus claire et mieux organisée, qui affiche d'un coup d'œil le stockage restant, les sauvegardes récentes et les applications liées à votre compte. Dans les réglages, les paramètres des applications ont été regroupés dans un sous-menu général pour une navigation plus centralisée.

L'application Calculatrice s'enrichit de la prise en charge des Notes mathématiques, une fonctionnalité déjà présente sur iPadOS. Enfin, pour les propriétaires de l'iPhone 15, de nouveaux réglages permettent d'ajuster avec précision la luminosité et la forme du flash.

Bien que moins mises en avant que les fonctionnalités majeures, ces nombreuses petites nouveautés d'iOS 18 contribueront sans aucun doute à rendre l'expérience iPhone encore plus agréable et personnalisée au quotidien.

