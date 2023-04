Une technologie révolutionnaire alimentera cette Mercedes électrique

Mercedes et Sila ont annoncé que le 4×4 EQG sera la première voiture électrique à être équipée des nouvelles batteries à semi-conducteurs avec anode en silicium. Cette technologie présente de nombreux avantages, de l’autonomie à la vitesse de charge, avec un impact positif sur l’environnement.

Mercedes a déjà investi dans Sila en 2019. Il s’agit d’une startup basée dans la Silicon Valley ayant suscité l’intérêt de nombreux constructeurs du secteur automobile. Selon les termes de l’entreprise, Titan Silicon représente la première batterie sûre et propre capable de remplacer les anodes en graphite. Mais quels sont les avantages réels du silicium par rapport au graphite ?

L’EQG profite de la meilleure technologie de batterie disponible

L’EQG ne sera pas seulement le SUV électrique par excellence. Cependant, il sera doté de technologies qui promettent de révolutionner l’industrie. Les progrès réalisés dans le domaine des batteries permettent aux voitures électriques de rouler de plus en plus loin sans avoir à se soucier de la recharge. Les différentes technologies explorées par l’industrie visent à améliorer non seulement l’autonomie, mais aussi la durabilité et la vitesse de chargement. Sila vient d’annoncer qu’elle a réalisé une percée dans sa technologie d’anode en silicium.

L’entreprise assure que ses batteries Titan Silicon permettent d’augmenter l’autonomie de 20 % par rapport aux formats actuels. Cela équivaut à 160 kilomètres supplémentaires selon les modèles. Les améliorations ne s’arrêtent pas là, puisque la vitesse de chargement en bénéficie également. Elle passe à 80 % en 20 minutes seulement, avec la possibilité de réduire encore ce temps.

Il convient également de mentionner que les premières estimations font état d’une augmentation de la densité énergétique de 40 % comparée à une batterie lithium-ion conventionnelle. En outre, ces batteries sont moins nocives pour l’environnement lors du cycle de production. Le Titan Silicon produit moins de 50 à 75 % de CO2 par kWh, ce qui constitue une réduction significative. Par ailleurs, il convient de noter que les batteries dotées d’anodes en silicium sont jusqu’à 15 % plus légères et 20 % plus petites.

Mercedes prévoit une sortie en 2025 pour son EQG électrique

Le développement des batteries à anode de silicium a fait l’objet d’une grande attention ces dernières années. Elles sont considérées par l’industrie comme la prochaine évolution des batteries. Bien que l’on affirme également que la prochaine étape logique est l’utilisation de batteries à l’état solide.

Sila pense pouvoir commencer la production de masse de ses batteries au cours du second semestre de l’année 2024. Cette date coïncide avec le lancement de la Mercedes EQG électrique.

Si l’incroyable EQG sera le premier véhicule à utiliser l’incroyable silicium Titan, il ne sera pas le seul. En fait, le constructeur prévoit d’introduire ce matériau sur d’autres modèles suite au lancement de l’EQG, prévu en 2025.

Ce nouveau type de batterie sera également utilisé dans le cadre de la refonte de la Mercedes CLA. Il en fera un modèle 100 % électrique. L’objectif réel de l’entreprise consiste à produire suffisamment de batteries pour alimenter un million de voitures électriques au cours des cinq prochaines années. Il n’est pas exagéré de dire qu’un investissement solide peut toujours être amélioré.