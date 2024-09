Les deux méchants des Anneaux de Pouvoir ont un lien caché avec Game of Thrones

Vous ne l'aurez jamais deviné, les Anneaux de Pouvoir ont un lien avec Game of Thrones à cause de ces personnages. Envie d'en connaître davantage, poursuivez votre lecture pour assouvir curiosité geek sur l'univers Tolkien et le Westeros de Martin !

Il est fascinant de constater que deux des méchants dans Les Anneaux du Pouvoir présentent un lien inattendu avec Game of Thrones à travers leurs acteurs. Bien que ces deux séries soient issues d'univers totalement distincts, l'un basé sur l'œuvre de J.R.R. Tolkien et l'autre sur celle de George R.R. Martin, elles partagent des thèmes similaires, comme la lutte pour le pouvoir, la magie et les conflits d'envergure épique. Alors, qui sont ces méchants qui servent de pont entre les deux séries ? Décryptons ensemble les dessous de cette question dans cet article !

Qui sont ces méchants légendaires dans Les Anneaux de Pouvoir et Game of Thrones ?

Dans Les Anneaux de Pouvoir, Adar et le sorcier noir de Rhûn sont les deux antagonistes majeurs. Malgré leur différence de caractère, ils ont tous deux un point commun inattendu : leurs interprètes ont joué des rôles marquants dans Game of Thrones.

En effet, Joseph Mawle qui joue Adar dans Les Anneaux de Pouvoir a été Benjen Stark dans Game of Thrones. Faisant partie de la Garde de Nuit, ce dernier est connu pour son extrême loyauté. Il joue un rôle clé dans la série, notamment en sauvant Jon Snow des Marcheurs Blancs dans la saison 7, épisode 6 de Game of Thrones.

Quant à Ciarán Hinds, il a incarné le sorcier noir dans Les Anneaux de Pouvoir mais aussi Mance Rayder, le Roi au-delà du Mur dans Game of Thrones. Ce personnage a également influencé de manière significative, notamment la lutte pour la liberté et l'émancipation.

Une simple coïncidence ou choix parfaitement calculé ?

Ce lien entre les deux séries peut sembler être une simple coïncidence, mais il crée une passerelle surprenante entre ces deux mondes de haute fantaisie. Les Anneaux du Pouvoir et House of the Dragon partagent ainsi une esthétique sombre et des récits centrés sur des conflits épiques.

Ce lien est renforcé par la présence d'acteurs ayant déjà incarné des personnages importants dans des univers fantastiques similaires. Cela souligne l'influence mutuelle de ces grandes sagas et démontre comment les acteurs, en passant d'une série à l'autre, peuvent faire écho à leurs rôles précédents, créant des ponts thématiques entre les deux franchises.

Un autre acteur qui incarne le mal absolu dans les deux séries

En plus de Mawle et Hinds, un autre acteur de Game of Thrones a traversé cette passerelle : Robert Aramayo. Ce dernier a incarné Elrond dans Les Anneaux du Pouvoir mais aussi Ned Stark dans la série de HBO. Ces croisements d'acteurs entre les deux séries renforcent les comparaisons entre leurs intrigues et montrent la popularité de ces univers fantastiques auprès des talents du cinéma.

Bien que Les Anneaux du Pouvoir et House of the Dragon appartiennent à des univers distincts, le lien entre leurs antagonistes à travers les acteurs crée une passerelle intéressante entre les deux séries. Les performances de Joseph Mawle et Ciarán Hinds, offrent une exploration de thèmes tels que le pouvoir, les conflits épiques et les intrigues sombres. Cela illustre à quel point ces deux grandes sagas de haute fantaisie peuvent se répondre mutuellement. De quoi enrichir l'expérience des fans à travers le monde !

