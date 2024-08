Anneaux de Pouvoir : l’Étranger est-il Gandalf ? Voici tous les indices qui le prouvent

C'est confirmé ou presque ! Les indices éparpillés dans les différents épisodes des Anneaux de Pouvoir nous révèlent que l'Étranger n'est autre que Gandalf. Si vous avez des doutes, cet article va certainement les dissiper.

Disclaimer : pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de visionner les premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, cet article contient des spoilers.

La première saison des Anneaux de Pouvoir avait été marquée par l'apparition de l'Étranger. Dès lors, les fans de l'univers de J.R.R Tolkien ne cessent de spéculer sur son identité. Alors que la sortie des premiers épisodes de la saison 2 s'annonce bon train, il faut croire que l'identité de ce mystérieux personnage commence à lever le voile. Parmi les théories les plus crédibles, l'Étranger serait Gandalf. Pour ceux qui en doutent, voici quelques preuves qui affirment que ce personnage mystérieux est en réalité le fameux magicien gris.

La série Les Anneaux de Pouvoir est sur Prime Video À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Prime Video en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Prime Video du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Les pouvoirs mystérieux de l'Étranger dans les Anneaux de Pouvoir

La première apparition de l'Étranger dans les Anneaux de Pouvoir est assez intriguant. En effet, il atterrit sur la Terre du Milieu à l'intérieur d'un météore et arrive dans cet univers sans souvenirs. Cependant, il possède des pouvoirs magiques indéniables.

Ce scénario rappelle étrangement l'arrivée des Istari qui ne sont autres que des sorciers envoyés par les Valar. Ils ont pour mission d'aider les peuples de la Terre du Milieu à lutter contre Sauron. L'idée que l'Étranger soit l'un de ces Istari, et plus précisément Gandalf, devient encore plus convaincante au fur et à mesure que la série avance.

Des indices visuels qui ne trompent pas dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

La ressemblance physique entre l'Étranger et Gandalf ne passe pas inaperçue. Sa longue barbe, ses habits rudimentaires et même ses expressions faciales évoquent le magicien gris tel que nous le connaissons. Au-delà de l'apparence, plusieurs scènes semblent faire directement allusion à des moments emblématiques de Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux ».

Par exemple, la scène où l'Étranger murmure aux lucioles dans la saison 1 rappelle la scène de « La Communauté de l'Anneau » où Gandalf chuchote aux papillons de nuit. De plus, la phrase « Suis ton flair », prononcée par l'Étranger à la fin de la saison 1, est une référence directe à une réplique de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Cela renforce l'idée que les créateurs de la série nous laissent des indices intentionnels sur l'identité de l'Étranger dans chaque épisode.

Des comportements qui rappellent étrangement ceux de Gandalf

L'étranger dans Rings of Power c'est clairement Gandalf. Dans le dernier épisode il a des répliques qui évoquent le magicien gris. Il y a même carrément une ligne de dialogue reprise du Seigneur des Anneaux 👀 pic.twitter.com/Ygj3pZxh2p — 𝖛𝖆𝖑𝖊𝖓𝖙𝖎𝖓 🏎️ (@olafonche) April 22, 2024

Dans la saison 2, l'Étranger se rapproche davantage de la figure bienveillante que les fans associent à Gandalf. Ses interactions avec les Harfoots, notamment Nori et Poppy, rappellent les relations chaleureuses que Gandalf entretenait avec les Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Il les traite avec une affection quasi paternelle, semblable à celle d'un grand-père.

Cette dynamique fait écho à la manière dont Gandalf veillait sur Frodon, Sam, Merry et Pippin. De plus, la saison 2 montre l'Étranger avec un peu plus de contrôle sur ses pouvoirs et une meilleure compréhension des autres. Ce développement rappelle l'évolution de Gandalf lui-même dans ses débuts sur la Terre du Milieu.

En examinant les indices accumulés au fil des deux saisons, il semble de plus en plus plausible que l'Étranger soit en réalité Gandalf, le magicien gris que tous les fans de l'univers Tolkien connaissent et apprécient. Que ce soit à travers ses interactions, ses pouvoirs ou les références subtiles à l'œuvre originale, Les Anneaux du Pouvoir semble préparer le terrain pour une grande révélation.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.