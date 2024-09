Quel pouvoir ont réellement les anneaux dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Les Anneaux de Pouvoir : voici le réel pouvoir de chaque anneau que tous les fans doivent connaître. Avis aux amateurs, cet article contient des spoilers de l’épisode 5 de la saison 2 de la série préquel.

Savez-vous que dans la saga Les Anneaux de Pouvoir, chaque anneau a des pouvoirs spécifiques qui varient en fonction de leur porteur ? Mais la question qui trotte les esprits c’est quel est exactement le pouvoir de chacun d’eux.

Forgés par Celebrimbor, ces artefacts légendaires ont des capacités mystiques que certains d’entre nous n’ont pas réellement comprises dans Le Seigneur des Anneaux. Mais avec la série préquel, les puzzles commencent à se mettre en place et les pouvoirs des Anneaux semblent s’éclairer petit à petit. Dans ce qui suit, nous allons explorer les pouvoirs des différents artefacts en nous basant sur les livres de J.R.R. Tolkien et les épisodes de la série préquel déjà disponibles en streaming.

Combien d’artefacts ont été forgés dans la série Les Anneaux de Pouvoir ?

Pour mieux comprendre le fonctionnement de chaque anneau de pouvoir, il est important de se rappeler leur nombre exact. En effet, Sauron a fait forger vingt anneaux dont trois pour les Elfes, sept pour les Nains, neuf pour les Seigneurs des Hommes et un pour lui. Appelé également Anneau Unique ou Isildur, ce dernier anneau est le plus puissant de tous et est destiné à contrôler les dix-neuf autres.

Il faut également se rappeler que pour façonner ces bagues, Sauron a trompé Celebrimbor, le forgeron Elfe. En se déguisant en Annatar, un être divin de l’univers elfique, il faut croire qu’il est arrivé à ses fins, avec chacune des bagues un pouvoir spécifique.

Quels sont les pouvoirs de chacune de ces bagues ?

Bien que l’œuvre de Tolkien nous révèle quelques secrets sur les pouvoirs des bagues forgées par Celebrimbor, il faut reconnaître que dans la saison 1 et 2 de la série préquel, l’explication est beaucoup plus claire. Les anneaux des Elfes ont été forgés pour protéger leur porteur et leur procurer une force de résistance. Qui plus est, ils ne peuvent pas être contrôlés par Sauron parce qu’ils ne contiennent pas l’incantation maléfique

Les anneaux destinés aux Nains ne peuvent pas également les corrompre afin de les soumettre à la volonté de Sauron. Par contre, ces bagues ont décuplées la cupidité et l’obsession de leur porteur pour l’or. Cette avarice a conduit plusieurs royaumes des Nains à leur ruine comme mentionner dans les livres.

Enfin, les anneaux destinés aux Hommes occupent une place importante. En effet, Sauron pense que les Hommes sont les êtres les plus corruptibles de la Terre du Milieu, et il n’a pas tort. En connaissant cette faiblesse, il a décidé d’en forger neuf, afin que chacun de ses porteurs finissent par se transformer en spectre, à savoir les Nazgûl.

Quel est le pouvoir de l’Anneau Unique, celui qui est destiné à Sauron ?

L’Anneau Unique, forgé pour Sauron, a le pouvoir de dominer tous les autres. Ses pouvoirs sont vastes et variés. Cet anneau permet entre autres de renforcer les capacités naturelles de son porteur, cependant, il corrompt son âme.

En portant cet anneau, son porteur devient invisible. Cependant, chaque utilisation l’expose à l’œil de Sauron. Ce dernier pourra ainsi le localiser facilement. Si jamais, l’Anneau Unique tombe entre de mauvaises mains, son détenteur n’aura aucune difficulté à obliger les Elfes, les Nains et les Hommes à se soumettre à ses volontés.

