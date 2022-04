Anker dévoile AnkerMake M5, sa première imprimante 3D

Anker, qui est plutôt connue pour ses chargeurs et autre batteries externes, fabrique désormais des imprimantes 3D. Elle affirme même que l’AnkerMake M5 est très rapide.

Anker part à la conquête du secteur de l’impression 3D. Dans cet objectif, elle a dévoilé AnkerMake, sa marque d’impression 3D, et l’AnkerMake M5, son premier produit sur ce secteur. Selon la société, la M5 résout tous les soucis les plus critiques empêchant la vulgarisation des imprimantes 3D. La lenteur de la vitesse d’impression en 3D est l’un de ces problèmes critiques.

AnkerMake M5, la combinaison de l’efficacité, de la rapidité et de l’autonomie

L’AnkerMake M5 a une vitesse d’impression de base de 250 mm/s. Elle est destinée à être utilisée sur des projets nécessitant une finition lisse. Elle dispose également d’un mode lui octroyant une vitesse d’impression pouvant aller jusqu’à 2 500 mm/s. Mais le résultat final sera ici plus grossier et moins détaillé. Ce mode devrait donc être réservé aux prototypes et aux jouets.

Selon Anker, sa M5 est de 70% plus rapide que les autres imprimantes 3D sur le marché. En plus de sa rapidité, l’AnkerMake M5 est aussi conçu pour être facile à configurer. Sa configuration ne nécessiterait que 15 minutes pour la préparer au démarrage d’une impression.

Anker est aussi consciente du souci que pose le besoin d’une supervision constante des autres imprimantes. Elle a donc doté sa M5 de la capacité de surveiller elle-même les travaux d’impression.

Pour ce faire, elle l’a équipée d’une caméra intégrée alimentée par l’intelligence artificielle. Si elle détecte des soucis comme des buses bouchées, elle envoie directement une alerte au téléphone de son utilisateur. Vous pourrez également afficher les flux en direct de vos travaux d’impression via l’application mobile Anker où que vous soyez.

On ne sait pas toutefois pas, si dans la réalité, l’AnkerMake M5 tiendra vraiment ses promesses. Pour le moment, il s’agit encore d’un projet Kickstarter. Cela implique une attente assez longue jusqu’au lancement de ce produit sur le marché.

Si vous faites cependant partie des amateurs de produits Anker, vous pouvez soutenir le projet. Participez à la campagne de financement participatif sur Kickstarter pour obtenir en premier cette imprimante 3D. Les premiers AnkerMake M5 sont prévus être accessibles à partir de novembre 2022.