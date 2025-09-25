Analyse du final de Marvel Zombies : Scarlet Witch a-t-elle vraiment tout réparé ?

Le final de Marvel Zombies nous a offert un moment Wanda Maximoff des plus spectaculaires, où la Sorcière Rouge a déployé toute sa puissance pour « réparer » l’univers zombie. Mais peut-être aurait-elle dû lire le mode d’emploi jusqu’au bout ? Car si les héros semblent sauvés, certains détails laissent perplexe.

Entre les regards équivoques et les cicatrices temporelles, on se demande si le remède n’aurait pas quelques… effets secondaires. Notre analyse vous dit tout sur ce coup de magie (presque) réussi.

Marvel Zombies : un final sanglant qui ouvre la porte à une suite cauchemardesque

L’ultime série Marvel en date, Marvel Zombies, a débarqué sur Disney+ avec une ambition claire : bousculer les codes de l’univers cinématographique. Spin-off TV-MA d’un épisode de What If…?, la série plonge les héros dans une apocalypse zombie d’une brutalité inédite.

La finl de Marvel Zombies ne fait pas dans la dentelle : entre morts tragiques et réalité manipulée, le MCU vient de livrer l’une de ses histoires les plus sombres. Elle pose les bases d’une deuxième saison potentiellement encore plus gore.

Le cauchemar éveillé de Ms. Marvel

Au cœur de ce chaos, Iman Vellani incarne un Ms. Marvel est déterminée mais désemparée. Hantée par des visions de la Sorcière Rouge, Kamala Khan comprend trop tard l’ampleur de la menace. Impuissante à arrêter l’armée de morts-vivants, elle cède finalement aux demandes de Wanda, servant de catalyseur à ses pouvoirs.

Le résultat ? Attention spoiler, on a droit à une illusion à grande échelle : la Sorcière Rouge superpose à la réalité un monde fictif où tout semble redevenu normal à cette apocalypse. C’est un leurre dont Ms. Marvel finit par percevoir les fissures.

Les retournements inattendus : Qui a vraiment survécu ?

Ensuite, le final réserve un twist de taille avec le retour de Riri Williams, alias Ironheart. Alors que tout laissait croire à sa mort après une morsure dans le premier épisode, on découvre que l’IA FRIDAY, pilotant l’armure d’Iron Man, a réussi à la sauver et à contenir l’infection. Une lueur d’espoir dans un paysage par ailleurs désolé, où des héros comme Blade ou Shang-Chi ne survivent pas à l’affrontement final contre les légions zombifiées.

Hulk, le pilier énergétique malgré lui

La série offre au Hulk un rôle central et une puissance jamais vue : devenu le « Hulk de l’Infini », Bruce Banner contient l’énergie déchaînée des Pierres d’Infinité après le sacrifice de Black Panther.

Immobilisé pendant des années, il devient malgré lui la source d’énergie que convoite la Sorcière Rouge. C’est en siphonnant sa force qu’elle parvient à créer son réalité illusoire, faisant de Hulk la clé de voûte involontaire du plan diabolique de Wanda.

Un avenir plus sombre que jamais

Sinon, l’échec de l’appel au secours lancé au Corps Nova scelle le destin tragique des héros. La puissante organisation interstellaire, consciente du fléau, préfère sacrifier la Terre plutôt que de risquer une contamination galactique.

La fin de Marvel Zombies se conclut sur un monde en apparence sauvé, mais en réalité toujours ravagé, avec une Wanda plus puissante que jamais. Ce final glaçant, laissant Ms. Marvel et les rares survivants isolés, promet une saison 2 où les enjeux pourraient dépasser la simple survie de la planète.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn