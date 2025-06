Amour Toxique: 10 Couples de super héros DC et Marvel qui devraient vraiment se séparer !

Dans l’univers des comics, les couples de super-héros chez DC et Marvel captivent les lecteurs par leurs histoires d’amour épiques et leurs dynamiques complexes. Cependant, derrière les masques et les pouvoirs, certains de ces couples emblématiques sont marqués par des relations toxiques.

Que ce soit à travers des abus émotionnels, des manipulations ou des conflits incessants, ces duos révèlent des facettes sombres de l’amour. Les voici !

Spider-Man et Mary-Jane Watson

Mary-Jane Watson et Peter Parker, autrefois le couple emblématique des comics, ont traversé des hauts et des bas, notamment avec leur mariage annulé par Mephisto dans « One More Day ». Bien qu’ils restent amis, leur dynamique est teintée de désirs non réalisés, laissant les lecteurs dans l’attente de retrouvailles improbables dans le monde Marvel.

Harley Quinn et le Joker

Ce couple de fous illustre très bien ce qu’est une relation toxique, bien que certains fans ne le reconnaissent pas. Malgré l’abus du Joker, Harley a été dépeinte comme amoureuse avant de le quitter pour devenir super-héroïne. Leur popularité en cosplay soulève des questions sur l’approbation implicite de cette dynamique problématique.

Thanos et la mort

La relation entre Thanos et la Mort est unilatérale et utilitaire. C’est pourquoi, on ne peut pas vraiment les qualifier de couple de super-héros. La Mort ressuscite Thanos pour ses propres intérêts, tandis que Thanos utilise son amour pour elle pour alimenter son ego. Bien que leur dynamique intrigue les fans, une romance entre eux ne devrait pas être encouragée dans les médias.

Batman et Talia al Ghul

Par la suite, l’amour entre Batman et Talia al Ghul est renforcé par leur dynamique dans Batman : The Animated Series, où Talia s’oppose aux méthodes de son père. Cependant, dans les comics récents, elle devient plus diabolique, abusant émotionnellement de Bruce et de leur fils, Damian, rendant leur relation problématique.

Colossus et Kitty Pryde

Sinon, les fans de X-Men ont du mal à le justifier mais Colossus et Kitty Pryde étaient autrefois le couple emblématique des X-Men après Scott et Jean. Toutefois, leur mariage a échoué à cause de la froideur de Shadowcat. D’autant plus qu’au début, leur différence d’âge faisait déjà jaser. Kitty avait alors 14 ans et Colossus 19 lors de leurs débuts. D’autant plus qu’il l’a trompée auparavant.

Superman et Wonder Woman

Sinon, dans l’univers d’Injustice, la romance entre Wonder Woman et Superman, longtemps rêvée par les fans, devient cauchemardesque. Bien que Superman perde sa femme et sa ville, les bandes dessinées révèlent que Wonder Woman manipule subtilement Superman, le transformant en dictateur. Cette relation de couple de super-héros soulève donc des questions sur sa représentation par DC.

Mockingbird et Hawkeye

Clint Barton et Bobbi Morse semblaient bien s’entendre en tant que couple de super-héros au sein des West Coast Avengers. Mais le calme de leur relation a été perturbé par le Phantom Rider qui a fait subir un lavage de cerveau à Mokingbird. Après avoir repris le contrôle, celle-ci tue alors son agresseur. Mais son compagnon Clint la réprimande au lieu de la soutenir, révélant une dynamique toxique. Marvel tente alors de réparer cette situation complexe, mais ce n’est pas simple.

Green Lantern and Star Sapphire

Depuis ses débuts dans Showcase #22, Hal Jordan et Carol Fenris ont connu une relation tumultueuse. Carol, devenue Star Sapphire, a oscillé entre héroïsme et vilenie, influencée par le parasite Predator. Leur dynamique est complexe, marquée par des tensions, des infidélités et des sentiments fluctuants entre amour et conflit.

Ant-Man et la Guêpe

La violence domestique entre La Guêpe et Ant-Man est un sujet délicat dans l’univers Marvel. Hank Pym a été dépeint frappant Janet van Dyne. C’est alors un moment qui a marqué leur histoire. Et bien que certains fans soutiennent leur romance, la représentation d’Hank comme agresseur complique leur relation. Cela a poussé Marvel a séparé ce couple de super-héros.

Batman et Catwoman

Selina Kyle abandonnant Bruce Wayne ont une relation tumultueuse. Depuis leurs débuts de relation, cela oscillait entre amour et conflit. Bien que leur romance ait mûri dans la série de Tom King, Catwoman abandonne Batman devant l’autel, manipulée par Bane. Puis, leur dynamique moderne est considérée comme toxique, malgré des sentiments persistants. L’un comme l’autre sont avec d’autres personnes, faisant reculer leur évolution.

