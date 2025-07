Almost Cops de Netflix : Explication complète de la fin, que signifie-t-elle ?

Vous avez vu Almost Cops sur Netflix et vous êtes resté planté là, sans trop savoir quoi penser de la fin ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul.

Sortie le 11 juillet 2024, cette série belge en 8 épisodes de 30 minutes suit deux policiers bras cassés, Jack et Ramon, dans une enquête qui vire au délire total. Et pourtant, derrière l’humour crasse et les poursuites loufoques, Almost Cops Netflix fin délivre un message bien plus précis qu’on ne le pense.

La résolution de l’enquête repose sur une corruption interne banalisée

Dès les premières scènes du dernier épisode, on comprend que rien n’est vraiment entre les mains de Jack et Ramon. En effet, c’est le commissaire Broux qui orchestre tout depuis le début, avec des combines qui remontent à plusieurs années. Et comme par magie, l’enquête s’arrête pile au moment où ça commence à sentir mauvais pour lui. Voilà pourquoi la Almost Cops Netflix fin ne repose pas sur la justice, mais sur une logique de système corrompu jusqu’à l’os.

Le dernier plan du commissariat nous montre Broux tranquillement promu, pendant que Jack et Ramon retournent faire des rondes inutiles. Ce n’est pas un twist pour choquer, mais une critique à peine déguisée de la routine policière corrompue. La série montre que l’absurde vient justement du fait que tout le monde s’en fout. L’enquête n’a servi à rien. Et c’est exactement ça, le message final.

La réconciliation de Jack et Ramon marque leur évolution personnelle

Pendant toute la série, les deux compères passent leur temps à se chamailler, se tirer dans les pattes et se rejeter la faute. Mais dans le dernier épisode, un vrai déclic s’opère. Ce n’est pas une bromance cliché à l’américaine, mais deux types largués qui réalisent qu’ils sont meilleurs ensemble.

Cette évolution personnelle donne une touche plus humaine à la Almost Cops Netflix fin. Bien qu’ils restent des ratés aux yeux du système, ils gagnent quelque chose d’essentiel : une vraie complicité. Et c’est ça qui les rend un peu plus solides. Le fait qu’ils reprennent du service, non pas par devoir, mais par choix, montre qu’ils acceptent enfin qui ils sont.

Almost Cops Netflix fin : un choix symbolique contre le système corrompu

Le dernier épisode ne cherche pas à faire plaisir mais à casser les attentes des spectateurs en assumant un final amer, presque nihiliste. Jack et Ramon refusent la médaille, refusent la mutation et choisissent de rester flics de quartier. Sur le moment, on peut trouver ça absurde. Mais en y regardant de plus près, on comprend que c’est un choix très symbolique.

Ils refusent de grimper dans un système qu’ils savent complètement vérolé. Et ça, dans une série qui frôle parfois le cartoon, c’est un message fort. Cela dit, la Almost Cops Netflix fin montre aussi qu’il n’y a pas de héros tout propres. Ce choix final n’est pas glorieux, mais c’est le seul qui reste honnête.

