People We Meet on Vacation sur Netflix : Alex et Poppy se remettent-ils ensemble à la fin ?

Leur amitié improbable, scellée par des vacances estivales, a fait battre le cœur des lecteurs. Désormais, Alex et Poppy débarquent sur Netflix dans People We Meet on Vacation, adapté du roman à succès d’Emily Henry.

Entre flashbacks ensoleillés et présent un peu plus gris, la série nous entraîne dans le sillage de ce duo iconique. Mais la question brûle toutes les lèvres : ces deux âmes sœurs, séparées par un malentendu, parviendront-elles à renouer et à écrire un nouveau chapitre ? Suspense… et valises à suivre !

People We Meet on Vacation : Alex et Poppy finissent-ils enfin par se trouver ?

Ils sont le duo improbable qui a fait tourner la tête des lecteurs du monde entier. Poppy, esprit libre et aventureux, et Alex, planifié et romantique dans l’âme. Leurs vacances estivales annuelles étaient devenues une tradition sacrée, un fil d’or reliant leurs vies parallèles dans des villes différentes.

Une amitié parfaite, strictement platonique… jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus. Adapté du best-seller d’Emily Henry, People We Meet on Vacation débarque sur Netflix pour nous faire voyager du cœur de l’Ohio aux ruelles de Barcelone, à la recherche d’une réponse : l’amitié peut-elle survivre à l’amour ?

Tout commence par un désastre. Après leur première année à l’université, Poppy et Alex, presque étrangers, partagent un trajet en voiture vers l’Ohio. Premier accroc : Poppy a une heure de retard. Ils se retrouvent coincés dans les embouteillages, à débattre du saxophone et du jogging. Puis, caprice du destin, la voiture les enferme dehors à une station-service isolée.

Condamnés à partager une chambre d’hôtel, ils découvrent, sous leurs différences apparentes, une étincelle de connivence. Cet incident rocambolesque pose les bases d’une amitié indéfectible et de rituels estivaux épiques. L’autrice, Emily Henry, s’est inspirée du classique Quand Harry rencontre Sally pour créer ce couple d’âmes sœurs qui s’ignorent, basant leurs aventures sur ses propres souvenirs de voyage.

Un baiser à Toscane peut-il tout faire voler en éclats ?

Leurs voyages les mènent du camping sauvage au Canada aux rues jazz de La Nouvelle-Orléans, où ils se font passer pour des mariés pour obtenir des consommations gratuites. Mais c’est en Toscane, entourés de leurs partenaires respectifs, que l’équilibre vacille.

Lorsque Poppy, inquiète d’une éventuelle grossesse, se confie à Alex, un moment de vulnérabilité partagée les rapproche dangereusement. Leur étreinte frôle le baiser, mais ils reculent au dernier moment, effrayés par la perspective de briser leur amitié. Le lendemain, Alex annonce ses fiançailles et met un terme tragique à leur tradition annuelle. Le silence s’installe entre eux.

Des retrouvailles à Barcelone peuvent-elles réparer les dégâts ?

Deux ans plus tard, Poppy reçoit une invitation au mariage du frère d’Alex, à Barcelone. Malgré un emploi du temps chargé, elle saute dans l’avion. La tension est palpable. Lors d’une soirée sous la pluie catalane, les non-dits explosent enfin. Ils avouent s’être terriblement manqués et s’embrassent passionnément.

Mais au lendemain de cette nuit romantique, la peur ressurgit. Alex, assoiffé de certitudes, interroge Poppy sur leur avenir. Elle, habituée à fuir l’engagement, préfère vivre l’instant présent. Blessé, Alex s’éloigne une fois de plus, convaincu que leur histoire est condamnée.

La course-poursuite finale mène-t-elle au happy ending ?

De retour à New York, le déclic se produit enfin pour Poppy. Elle réalise que sa peur de l’engagement lui a fait perdre l’essentiel : Alex. Elle quitte son emploi de journaliste voyage et se lance dans une course effrénée jusqu’à l’Ohio pour le rattraper – scène digne des plus grands rom-coms ! Au milieu d’un passage piéton, elle lui crie enfin sa vérité : elle avait peur d’être « trop », peur qu’il n’aime pas la vraie elle, en dehors des vacances. Mais elle est prête à tout changer pour lui.

Alex, bien sûr, l’attendait. Le film se conclut sur des images qui font fondre le cœur : ils partagent un verre dans leur nouvel appartement new-yorkais, puis s’évadent sur une plage de rêve, ensemble. Leur « chez-soi », c’est l’un à l’autre. Comme l’explique Emily Henry, l’histoire célèbre l’idée qu’on n’est jamais « trop » pour la personne qui nous aime vraiment. Leur amour est né non pas malgré leurs différences, mais grâce à elles. Après douze ans de détours, Alex et Poppy ont enfin atterri au bon endroit : dans les bras l’un de l’autre.

